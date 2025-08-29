Kết quả xổ số Quảng Ngãi hôm nay 30/8/2025 - XSQNG 30/8

XSQNG 30/8. Kết quả xổ số Quảng Ngãi hôm nay 30/8/2025 được quay thưởng vào lúc 17h15 bởi Công ty TNHH MTV Xổ số kiến thiết Quảng Ngãi. Kết quả XSQNG 30/8/2025 sẽ được cập nhật liên tục từ giải tám cho đến giải nhất, cuối cùng là giải đặc biệt.

XSQNG 30/8 - Trực tiếp kết quả xổ số Quảng Ngãi 30/8/2025 - Xổ số Quảng Ngãi thứ Bảy ngày 30/8/2025

Quy định cần biết

- Vé số trúng thưởng phải giữ nguyên vẹn, đảm bảo không rách rời, chắp vá, tẩy xóa, sửa chữa, để tránh bị từ chối trả thưởng.

- Vé trúng có thời hạn lĩnh thưởng là 30 ngày, kể từ ngày có kết quả trúng thưởng. Sau thời hạn quy định, vé trúng sẽ không còn giá trị để lĩnh thưởng.

- Vé số trúng chỉ nhận thưởng một lần bằng hình thức chuyển khoản hoặc tiền mặt tùy vào yêu cầu của người trúng thưởng.

- Trường hợp vé số trúng cùng lúc nhiều giải thì người trúng thưởng sẽ được lĩnh tất cả giải đó.

Lịch quay thưởng XSMT

- XSMT thứ Hai quay số mở thưởng tại đài Huế, Phú Yên.

- XSMT thứ Ba do đài Quảng Nam và Đắk Lắk quay thưởng.

- XSMT thứ Tư do đài Khánh Hòa và Đà Nẵng quay thưởng.

- XSMT thứ Năm quay số mở thưởng tại đài Bình Định, Quảng Bình và Quảng Trị.

- XSMT thứ Sáu do đài Gia Lai, Ninh Thuận quay thưởng.

- XSMT thứ Bảy quay số mở thưởng tại đài Đà Nẵng, Đắk Nông và Quảng Ngãi.

- XSMT Chủ nhật quay số mở thưởng tại đài Khánh Hòa, Huế và Kon Tum.

