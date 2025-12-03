Huawei Việt Nam đồng hành cùng EVN tại Hội nghị KH&CN ngành Điện Toàn quốc 2025

Huawei Việt Nam đã tham gia Hội nghị Khoa học và Công nghệ ngành Điện toàn quốc 2025 do Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) tổ chức trong hai ngày 27 và 28 tháng 11 tại TP.HCM.

Huawei Việt Nam – hướng tới tương lai năng lượng bền vững.

Sự kiện quy tụ hàng trăm chuyên gia, nhà khoa học, doanh nghiệp và tổ chức trong lĩnh vực năng lượng – điện lực, nhằm chia sẻ các nghiên cứu, công nghệ và sáng kiến mới hướng tới phát triển hệ thống điện hiện đại, xanh và bền vững. Với chủ đề “Khoa học – Công nghệ – Đổi mới sáng tạo vì tương lai năng lượng Việt Nam”, hội nghị bao gồm phiên toàn thể, các phiên chuyên đề kỹ thuật và khu triển lãm Techshow.

Tại đây, các doanh nghiệp hàng đầu trong nước và quốc tế đã giới thiệu những giải pháp, thiết bị và hệ thống tiên tiến phục vụ cho công cuộc chuyển đổi số, hiện đại hóa ngành điện Việt Nam.

Huawei Việt Nam – góp phần thúc đẩy chuyển đổi số và năng lượng sạch.

Nhận lời mời chính thức từ EVN, Huawei Việt Nam tham gia hội nghị với hai hoạt động nổi bật:

Trình bày tham luận kỹ thuật với chủ đề “Chuyển đổi số và Trí tuệ nhân tạo trong ngành điện”, do ông Wang Guoyu từ Huawei trình bày trong Phiên chuyên đề kỹ thuật.

Tham gia khu triển lãm Techshow, trưng bày các giải pháp tiên tiến thuộc hai lĩnh vực: Giải pháp IDS (Intelligent Distribution Solution) của Huawei EBG và hệ thống lưu trữ năng lượng 5MWh BESS (Battery Energy Storage System) của Huawei Digital Power.

Trong bài phát biểu tại hội nghị, đại diện Huawei Việt Nam nhấn mạnh:

“Chuyển đổi số và năng lượng xanh là hai trụ cột song hành để xây dựng một hệ thống điện hiện đại, ổn định và hiệu quả. Với kinh nghiệm toàn cầu trong lĩnh vực ICT và năng lượng kỹ thuật số, Huawei cam kết đồng hành cùng EVN và các đối tác trong việc thúc đẩy đổi mới công nghệ, phát triển lưới điện thông minh và hướng tới mục tiêu trung hòa carbon”.

Tại khu vực triển lãm, gian hàng Huawei thu hút sự quan tâm của đông đảo khách tham quan nhờ màn trình diễn giải pháp lưu trữ năng lượng quy mô lớn 5MWh BESS, được phát triển bởi Huawei Digital Power. Giải pháp này tích hợp công nghệ AI, quản lý năng lượng thông minh và thiết kế an toàn đa lớp, giúp tối ưu hóa hiệu suất vận hành, kéo dài tuổi thọ pin và hỗ trợ ổn định lưới điện trong bối cảnh năng lượng tái tạo ngày càng tăng tỷ trọng.

Bên cạnh đó, giải pháp IDS do EBG Team giới thiệu cũng gây ấn tượng mạnh. IDS giúp các đơn vị ngành điện nâng cao khả năng giám sát, điều khiển và phân phối điện thông minh, hỗ trợ phát hiện sự cố sớm, giảm tổn thất điện năng và tối ưu hóa công tác vận hành hệ thống. Giải pháp này đã được ứng dụng tại nhiều quốc gia và hiện đang được Huawei Việt Nam giới thiệu rộng rãi tới các đơn vị điện lực trong nước.

Hội nghị Khoa học và Công nghệ ngành Điện toàn quốc là diễn đàn quan trọng để EVN và các đối tác trong – ngoài nước chia sẻ tri thức, kinh nghiệm và công nghệ mới nhất. Sự tham gia của Huawei Việt Nam không chỉ thể hiện cam kết hợp tác chiến lược lâu dài với EVN, mà còn góp phần thúc đẩy chuyển đổi số, tăng cường hiệu quả quản lý năng lượng và phát triển các giải pháp năng lượng xanh tại Việt Nam.

Trình diễn công nghệ lưu trữ năng lượng 5MWh – bước tiến cho hệ sinh thái điện thông minh.

Trong khuôn khổ hội nghị, nhiều đại biểu và chuyên gia cũng đánh giá cao vai trò của Huawei trong việc kết nối công nghệ thông tin với ngành năng lượng, giúp hình thành hệ sinh thái điện thông minh toàn diện – từ sản xuất, truyền tải đến tiêu thụ.

Thông qua sự kiện lần này, Huawei Việt Nam một lần nữa khẳng định sứ mệnh “Xây dựng thế giới thông minh, xanh và kết nối toàn diện”, đồng thời thể hiện tầm nhìn đồng hành cùng Việt Nam trong mục tiêu phát triển năng lượng sạch và trung hòa carbon vào năm 2050.

Với hơn 30 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực ICT và năng lượng kỹ thuật số, Huawei hiện là một trong những nhà cung cấp giải pháp năng lượng thông minh hàng đầu thế giới, với danh mục sản phẩm bao gồm PV, ESS, EV Charging, Data Center và Smart Grid Solutions. Tại Việt Nam, Huawei Digital Power triển khai nhiều dự án năng lượng mặt trời và hệ thống lưu trữ tại các khu công nghiệp, doanh nghiệp và khu đô thị, góp phần thúc đẩy quá trình chuyển đổi xanh quốc gia.

Hội nghị Khoa học và Công nghệ ngành Điện toàn quốc 2025 khép lại với nhiều thảo luận giá trị, mở ra hướng hợp tác mới giữa EVN và các đối tác công nghệ. Với vai trò tiên phong trong lĩnh vực năng lượng kỹ thuật số, Huawei Việt Nam cam kết tiếp tục hợp tác chặt chẽ với EVN và các bên liên quan để cùng xây dựng hệ thống điện Việt Nam hiện đại, an toàn và bền vững hơn trong kỷ nguyên số.