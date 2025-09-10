Hợp tác với MIMS, An Khang tiếp tục cam kết đào tạo dược sĩ đạt chuẩn chuyên môn

(VTC News) -

Đội ngũ dược sĩ không chỉ cần đạt chuẩn về kiến thức mà còn phải liên tục cập nhật những thông tin y khoa mới nhất để trở thành thế hệ dược sĩ vững chuyên môn - có tâm với nghề.

Với mục tiêu trên, vừa qua, An Khang chính thức ký kết hợp tác cùng MIMS - công ty hàng đầu khu vực châu Á trong lĩnh vực xuất bản và cung cấp dữ liệu y khoa, mở ra một cột mốc quan trọng trong chiến lược nâng chuẩn chất lượng dịch vụ.

Khoảnh khắc đánh dấu cam kết chung vì một thế hệ dược sĩ vững chuyên môn, tận tâm với người bệnh.

Với kinh nghiệm hơn 50 năm trong lĩnh vực y khoa, MIMS sở hữu nền tảng Chuyên gia Chăm sóc Sức khỏe HCP (Healthcare Professional) rộng lớn nhất tại châu Á Thái Bình Dương với hơn 2 triệu người đăng ký. Việc hợp tác chiến lược này sẽ giúp dược sĩ An Khang dễ dàng tiếp cận kho tài liệu chuyên môn được cập nhật thường xuyên, hệ thống kiến thức chuẩn quốc tế và công cụ tra cứu nhanh chóng, chính xác.

Như chị Đặng Thị Hoài Tâm - Giám đốc MIMS Việt Nam - chia sẻ tại buổi lễ ký kết: “Thông qua những gì đã làm, chúng tôi mong muốn cung cấp thông tin y khoa chính xác và kịp thời nhất đến cho đội ngũ y tế. Đồng thời, MIMS cũng sẽ cố gắng kết nối và đồng hành cùng An Khang để mang đến giá trị tốt nhất cho bệnh nhân”.

Hiện thực hóa cam kết ấy, MIMS hợp tác xây dựng, kết nối và chuyển giao cho An Khang các nội dung y khoa chuẩn mực, đảm bảo một nguồn kiến thức khoa học, khách quan và luôn được cập nhật đáng tin cậy. Đặc biệt, MIMS còn đồng hành cùng An Khang trao tặng và phát hành định kỳ các ấn phẩm chuyên môn giá trị như: MIMS Thông tin dược phẩm và MIMS Chuyên đề Nhà thuốc thực hành. Hàng năm, đội ngũ dược sĩ An Khang sẽ được cập nhật các phiên bản sách mới nhất từ MIMS, phục vụ nhu cầu tra cứu - học tập - phát triển chuyên môn không ngừng.

Nhờ đó, các dược sĩ không chỉ củng cố kiến thức nền tảng, mà còn liên tục nâng cao năng lực chuyên môn, đáp ứng nhu cầu tư vấn ngày càng đa dạng và chuyên sâu của khách hàng.

Trong buổi lễ, chị La Ngọc Bảo Trân - Giám Đốc Ngành Hàng An Khang - nhấn mạnh: “Với chúng tôi, mỗi cuốn sách, mỗi thông tin khoa học không chỉ là tri thức, mà còn là “chìa khoá” để phục vụ khách hàng một cách chính xác - tận tâm - nhân văn. Sự đồng hành của MIMS là minh chứng cho cam kết không ngừng nâng cao chất lượng chuyên môn, đồng thời củng cố những giá trị mà An Khang luôn theo đuổi”.

Sự hợp tác giữa An Khang và MIMS mở ra một chương mới trong việc nâng cao toàn diện năng lực chuyên môn cho đội ngũ dược sĩ.

Trước đó, An Khang cũng tăng cường đào tạo chuyên sâu cho dược sĩ qua các dự án với những tập đoàn dược phẩm lớn như Servier, Exeltis, Opella… đồng thời phối hợp cùng các trường Đại học, Cao đẳng Dược trong chương trình “Tiếp bước tương lai - Dược sĩ điểm 10” nhằm góp phần xây dựng thế hệ dược sĩ tiếp nối vừa vững chuyên môn, vừa có tâm với nghề.

Với hàng loạt chương trình hợp tác, chuỗi nhà thuốc không ngừng nỗ lực hoàn thiện việc xây dựng thế hệ dược sĩ điểm 10: 10 về tri thức, 10 về đạo đức, và 10 về tinh thần phục vụ cộng đồng. Qua đó, có thể phục vụ tốt nhất cho nhu cầu sức khoẻ của người Việt.

Trong suốt quá trình hoạt động, An Khang cũng luôn hướng đến sứ mệnh phục vụ khách hàng với 4 giá trị bất biến: Luôn đặt sức khỏe người bệnh làm trung tâm, lấy sự minh bạch làm nền tảng, lấy sự tử tế làm chuẩn mực, và phục vụ khách hàng bằng cả cái tâm. Những giá trị này đã và đang được thể hiện rõ trong mô hình vận hành hằng ngày: Bán đúng thuốc - đúng giá, không thu phí cắt liều, tư vấn đủ và chuẩn để khách nhanh khỏi bệnh, hóa đơn minh bạch nguồn gốc đến từng viên thuốc…

Dược sĩ An Khang vốn đã được đào tạo bài bản, có chuyên môn vững vàng, nay lại được nâng cấp nhờ được cập nhật những thông tin y khoa mới nhất.

Có thể thấy, An Khang đang đặt nền móng vững chắc để trở thành chuỗi nhà thuốc tiên phong, nơi chất lượng chuyên môn của dược sĩ và trải nghiệm “Điểm 10 chăm sóc sức khỏe” không chỉ là khẩu hiệu mà là tiêu chuẩn phục vụ chuẩn mực nhất dành cho cộng đồng.