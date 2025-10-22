Hội nghị thượng đỉnh Putin - Trump bị hoãn

(VTC News) -

Reuters dẫn lời quan chức cấp cao của Nhà Trắng đưa tin "không có kế hoạch nào cho phép Tổng thống Mỹ Donald Trump gặp Tổng thống Nga Vladimir Putin trong tương lai gần" sau khi Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio và Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov quyết định không tổ chức cuộc gặp trực tiếp theo kế hoạch tại thủ đô Budapest, Hungary vào tuần này.

"Cả Tổng thống Trump và Tổng thống Putin đều không đưa ra ngày cụ thể. Hiện tại, vẫn chưa có thỏa thuận nào được ký kết", phát ngôn viên Điện Kremlin Dmitry Peskov cho biết.

Tổng thống Nga Vladimir Putin và Tổng thống Mỹ Donald Trump. (Ảnh: Getty)

Tuần trước, ông Trump tuyên bố ông và ông Putin sẽ sớm gặp nhau tại Hungary để thúc đẩy nỗ lực hòa bình, nhưng việc Moskva từ chối xem xét nhượng bộ đã làm đình trệ quá trình chuẩn bị. Nga khăng khăng yêu cầu Ukraine phải nhượng bộ thêm lãnh thổ trước khi lệnh ngừng bắn có hiệu lực.

Moskva gửi cho Washington "tài liệu không chính thức", nhắc lại yêu cầu kiểm soát hoàn toàn khu vực Donbas, bao gồm toàn bộ Luhansk và khoảng 75% Donetsk.

Tài liệu này thực chất bác bỏ đề xuất của Tổng thống Trump về lệnh ngừng bắn nhằm đóng băng giao tranh dọc theo những tuyến đầu ở thời điểm hiện tại. "Tôi đoán là người Nga muốn quá nhiều", một nhà ngoại giao cấp cao châu Âu nói.

Các nhà lãnh đạo châu Âu cũng kêu gọi Washington duy trì sức ép buộc Moskva chấp nhận lệnh ngừng bắn ngay lập tức với chiến tuyến hiện có để làm điểm khởi đầu cho các cuộc đàm phán.

Ông Trump từng hy vọng sẽ tổ chức hội nghị thượng đỉnh cấp cao khác với nhà lãnh đạo Nga sau khi cuộc họp của họ vào tháng 8 tại Alaska không mang lại kết quả.

Tuy nhiên, cuộc họp chuẩn bị giữa Ngoại trưởng Rubio và Ngoại trưởng Lavrov dự kiến ​​diễn ra tại Budapest vào ngày 23/10 bị hoãn lại. Điện Kremlin cho biết cần phải "chuẩn bị nghiêm túc" và chưa ấn định ngày cụ thể.

Cùng thời điểm, Tổng Thư ký NATO Mark Rutte đến Washington để hội đàm với ông Trump. Reuters dẫn lời quan chức phương Tây thông tin thêm ông Rutte dự định trình bày lập trường thống nhất của châu Âu ủng hộ việc ngừng bắn ngay lập tức và một giải pháp thương lượng dựa trên quyền kiểm soát lãnh thổ hiện tại.