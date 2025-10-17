Ông Trump và ông Putin điện đàm 2 giờ, hẹn gặp tại Hungary

(VTC News) -

Nhà Trắng cho biết Tổng thống Donald Trump và Tổng thống Nga Vladimir Putin đã có cuộc điện đàm kéo dài hơn hai giờ vào hôm 16/10, trước cuộc gặp trực tiếp giữa ông Trump và Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky một ngày sau đó.

Ông Trump gọi đó là cuộc trò chuyện "có hiệu quả" và cho biết ông và Tổng thống Putin sẽ gặp lại nhau tại Budapest, Hungary song thời gian cụ thể chưa được xác định.

Ông Trump và ông Putin gặp nhau tại Alaska ngày 15/8. (Ảnh: Reuters)

"Kết thúc cuộc gọi, chúng tôi đã nhất trí sẽ có một cuộc họp giữa các Cố vấn Cấp cao vào tuần tới. Các cuộc họp đầu tiên của Mỹ sẽ do Ngoại trưởng Marco Rubio chủ trì, cùng với một số người khác. Địa điểm họp sẽ được xác định. Sau đó, Tổng thống Putin và tôi sẽ gặp nhau tại địa điểm đã được thống nhất, Budapest, Hungary, để xem liệu chúng ta có thể chấm dứt xung đột giữa Nga và Ukraine hay không", ông Trump viết trên nền tảng mạng xã hội Truth Social.

Sau đó, Tổng thống Donald Trump tiết lộ ông và ông Putin thảo luận về tên lửa Tomahawk - vũ khí tầm xa mà Ukraine yêu cầu Mỹ cung cấp, có khả năng tấn công sâu hơn vào bên trong nước Nga.

Trả lời về việc liệu tình hình có thay đổi để ông Trump tin rằng cuộc gặp thứ hai với ông Putin sẽ thành công hơn hội nghị thượng đỉnh ở Alaska hay không, Thư ký báo chí Nhà Trắng Karoline Leavitt nói: "Tổng thống Trump luôn sẵn sàng chấp nhận rủi ro trong ngoại giao".

Trước đó, Tổng thống Zelensky cho biết Nga đã bắn hơn 300 máy bay không người lái và khoảng 30 tên lửa vào các mục tiêu trên khắp Ukraine, bao gồm cả cơ sở hạ tầng năng lượng dân sự. Ông nói cuộc tấn công cũng nhắm vào Sở Dịch vụ Khẩn cấp Nhà nước ở khu vực Kharkov.

Tổng thống Ukraine cho biết các cuộc tấn công đang diễn ra chỉ cho thấy phương Tây cần tiếp tục gây "áp lực" lên Tổng thống Nga Vladimir Putin.

Ông nói thêm: "Hiện nay, hòa bình ở Trung Đông đang có động lực quan trọng. Điều này cũng có thể xảy ra ở châu Âu. Đó chính xác là những gì tôi sẽ thảo luận hôm nay và ngày mai tại Washington".

Theo kế hoạch, ông Zelensky sẽ gặp ông Trump tại Nhà Trắng vào hôm nay 17/10.

Ngày 15/10, điện Kremlin cũng đề cập đến khả năng phương Tây cung cấp vũ khí hoặc bật đèn xanh cho các cuộc tấn công tầm xa hơn của Ukraine vào Nga.

Bộ trưởng Ngoại giao Nga Sergey Lavrov cho hay, việc chuyển giao tên lửa Tomahawk do Mỹ sản xuất sẽ dẫn đến "sự leo thang căng thẳng nguy hiểm" giữa Nga và Mỹ.