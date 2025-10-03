Tổng thống Putin 'phản pháo' khi ông Trump gọi Nga là 'hổ giấy'

(VTC News) -

Tại Câu lạc bộ Thảo luận Valdai ở Sochi bên bờ biển Đen diễn ra hôm 2/10, Tổng thống Nga Vladimir Putin đưa ra phản ứng đầu tiên về bình luận của Tổng thống Mỹ Donald Trump gọi Nga là “hổ giấy”: "Một con hổ giấy. Vậy thì sao? Hãy đi xử lý con hổ giấy này đi. Vâng, nếu chúng ta đang chiến đấu với toàn bộ khối NATO, chúng ta đang di chuyển, đang tiến lên và chúng ta cảm thấy tự tin và chúng ta chỉ là hổ giấy, vậy thì NATO thực chất là gì?".

Ông Putin cũng có giọng điệu nghiêm túc hơn về khả năng Mỹ cung cấp tên lửa hành trình Tomahawk cho Ukraine và ông cho rằng bước đi như vậy sẽ dẫn đến làn sóng leo thang mới nguy hiểm. Tại đây, ông Putin gửi lời cảnh báo Mỹ nếu cung cấp tên lửa Tomahawk cho Ukraine sẽ gây ra sự leo thang nguy hiểm mới trong tương lai.

Tổng thống Nga Vladimir Putin. (Ảnh: Reuters)

Trong bài phát biểu bao quát dường như ông Putin đang muốn "miễn trừ" vai trò quan trọng của Mỹ trong việc chấm dứt xung đột với Ukraine. Nhà lãnh đạo Nga cam kết có phản ứng "đáng kể" đối với "hành động quân sự hóa của Châu Âu" khi căng thẳng leo thang do hàng loạt vụ xâm nhập không phận NATO.

“Thật không may, cho đến nay chúng ta vẫn chưa thể ngăn chặn được các hành động thù địch, nhưng trách nhiệm này không thuộc về đa số các quốc gia mà thuộc về thiểu số, trước hết là châu Âu, những nước đang tiếp tục làm leo thang xung đột", ông Putin nói.

Về chủ đề được gọi là "quân sự hóa" ở châu Âu, ông Putin tiếp tục cho hay "phản ứng trước những mối đe dọa như vậy, nói một cách nhẹ nhàng, sẽ khá thuyết phục".

“Nga nhiều lần chứng minh rằng khi xuất hiện mối đe dọa đối với hòa bình, an ninh và mối đe dọa đối với chủ quyền, nhà nước chúng ta thì chúng ta sẽ phản ứng nhanh chóng. Không, các vị không nên khiêu khích chúng tôi", ông Putin cảnh báo.

Đồng thời, ông Putin cho biết lực lượng Nga đang tiến công dọc toàn tuyến mặt trận tại Ukraine và gần như toàn bộ liên minh NATO do Mỹ dẫn đầu đang tham gia chống lại Nga. Ông đều biết đến việc nhiều thành viên NATO cung cấp cho Ukraine thông tin tình báo, vũ khí và đào tạo.

Cùng với đó, ông Putin mỉa mai tuyên bố của châu Âu rằng máy bay không người lái của Nga xâm phạm không phận NATO. Chủ nhân điện Kremlin còn nói đùa “hứa sẽ không làm vậy nữa ở Đan Mạch” và khẳng định không có loại máy bay không người lái nào có thể bay tới Lisbon.

Nhà lãnh đạo Nga mô tả cuộc xung đột như bước ngoặt trong quan hệ giữa Moskva và phương Tây, mà ông cho rằng đã làm nhục nước Nga sau sự sụp đổ của Liên Xô vào năm 1991 bằng cách mở rộng NATO và xâm phạm vào phạm vi ảnh hưởng của Moskva.

Trong khi nhà lãnh đạo Tây Âu và Ukraine xem cuộc xung đột này là cuộc tấn công chiếm đất theo kiểu đế quốc và liên tục thề sẽ đánh bại Nga. Họ lập luận nếu Nga không bị đánh bại, ông Putin sẽ mạo hiểm tấn công một trong những thành viên NATO.

"Tôi chỉ muốn nói rằng: hãy bình tĩnh, ngủ ngon và tự giải quyết vấn đề của mình. Hãy nhìn vào những gì đang diễn ra trên đường phố châu Âu", ông Putin nói.

Ông Putin tiếp tục nói rằng các nước châu Âu đang thổi phồng hình ảnh nước Nga như một con quỷ chính trị và quân sự.

“Họ cố gắng tái hiện kẻ thù khét tiếng mà họ dựng lên hàng trăm năm trước: Nga. Nhiều người ở châu Âu không biết Nga khủng khiếp đến mức nào. Tại sao họ phải thắt lưng buộc bụng chống lại Nga, quên đi lợi ích của chính mình, hy sinh bản thân và hành động để gây bất lợi cho chính mình?”, ông Putin nhấn mạnh.

Xung đột Nga - Ukraine vẫn đang leo thang. (Ảnh: The New York Times)

Về hội nghị thượng đỉnh ở Alaska, Tổng thống Putin cho biết ông và Tổng thống Trump hầu như không thảo luận gì ở đó, thậm chí cả chương trình nghị sự song phương.

"Chúng tôi chỉ thảo luận về khả năng và cách thức giải quyết cuộc xung đột Ukraine. Thứ hai, bằng cách này hay cách khác, dù chỉ là bề ngoài, chúng ta đã thảo luận về việc khôi phục quan hệ Nga - Mỹ, vốn không chỉ đang bế tắc mà còn ở mức thấp nhất trong lịch sử", ông Putin tiết lộ.

Tổng thống Putin thông tin thêm quân đội Ukraine đang thiếu hụt nghiêm trọng nhân lực và tình trạng đào ngũ, trong khi Nga có đủ quân. Ông đề nghị Kiev nên đàm phán để chấm dứt xung đột. Hiện tại, Nga kiểm soát hầu hết tỉnh Luhansk, khoảng 81% vùng Donetsk và khoảng 75% cả hai vùng Zaporizhzhia và Kherson.

Quân đội Nga cũng đang tự tin tiến quân dọc theo hầu hết toàn bộ tuyến tiếp xúc. Và ở mọi nơi, quân đội Nga đều tự tin duy trì thế chủ động chiến lược.

Bên cạnh đó, ông Putin cũng nhắc đến tình hình kinh tế Nga ở thời điểm hiện tại. Ông cho rằng Nga cần phải củng cố hơn nữa hệ thống tài chính. Có hai điều quan trọng Nga cần thực hiện, đó là củng cố hơn nữa sự ổn định kinh tế vĩ mô và giảm lạm phát, đồng thời vẫn cố gắng duy trì tốc độ tăng trưởng kinh tế tích cực.

Cuối cùng, về việc Phần Lan và Thụy Điển gia nhập NATO, Tổng thống Nga xem đây là điều ngu ngốc. "Chúng tôi chưa bao giờ gặp vấn đề gì với Thụy Điển, chứ đừng nói đến Phần Lan. Hoàn toàn không có vấn đề gì... cả Phần Lan và Thụy Điển đều mất đi lợi thế từ vị thế trung lập của mình", nhà lãnh đạo Nga nhấn mạnh.

Tổng thống Putin kết luận không ai có thể đạt mục tiêu trong cô lập, dù xung đột gia tăng, kinh tế toàn cầu phân mảnh, thế giới vẫn liên kết hữu cơ. Ông Putin dự đoán sẽ có “thời kỳ phục hưng của ngoại giao” với yêu cầu “phi tuyến tính, đa phương, sáng tạo” và thỏa thuận thay vì áp đặt.

Ông Putin cũng kêu gọi xây dựng quan hệ theo cách khác và bình tĩnh nhìn quanh, nhấn mạnh sự cần thiết của cán cân toàn cầu thay cho ảo tưởng thắng lợi chiến lược.