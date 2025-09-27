Hội Cựu Chiến binh xã Mỹ Đức, Hà Nội tập trung xây dựng Hội vững mạnh toàn diện

(VTC News) -

Đại hội đại biểu lần thứ VIII, nhiệm kỳ 2025 – 2030 của Hội Cựu Chiến binh xã Mỹ Đức, Hà Nội được tổ chức với sự tham dự của 135 đại biểu chính thức, đại diện cho 2355 hội viên thuộc 35 chi hội.

Báo cáo chính trị trình đại hội khẳng định, sau 3 năm triển khai, thực hiện Nghị quyết Đại hội lần thứ VII của Cựu Chiến binh (CCB) các cấp, Hội CCB xã Mỹ Đức đã đoàn kết, phát huy phẩm chất “Bộ đội Cụ Hồ”, hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu và các khâu đột phá Đại hội VII đề ra.

Ban Chấp hành Hội Cựu Chiến binh xã Mỹ Đức khóa VIII, nhiệm kỳ 2025 – 2030 ra mắt Đại hội.

Đại hội đại biểu lần thứ VIII, nhiệm kỳ 2025 – 2030 xác định phương hướng chung của nhiệm kỳ mới là: Xây dựng các tổ chức Hội thực sự vững mạnh toàn diện; Tích cực tham gia xây dựng, bảo vệ Đảng, chính quyền, chế độ xã hội chủ nghĩa, bảo vệ nhân dân; Vận động hội viên giúp nhau làm kinh tế, làm tốt các hoạt động tình nghĩa; Phối hợp tuyên truyền, tổ chức hiệu quả các hoạt động, phong trào của địa phương; Đổi mới nội dung, phương thức hoạt động.

Nhiệm kỳ 2025-2030, Ban Chấp hành Hội CCB xã Mỹ Đức tập trung thực hiện 3 khâu đột phá sau: Đổi mới nội dung, phương thức hoạt động, nâng cao chất lượng công tác tham gia xây dựng và bảo vệ Đảng, chính quyền, chế độ xã hội chủ nghĩa, bảo vệ nhân dân, thực hiện dân chủ ở cơ sở; Tập trung xây dựng tổ chức Hội vững mạnh toàn diện, trọng tâm là bồi dưỡng đội ngũ cán bộ Hội các cấp về công tác vận động quần chúng; Đột phá vào lĩnh vực ứng dụng công nghệ và chuyển đổi số trong đội ngũ cán bộ Hội các cấp.

Phát biểu tại Đại hội, Thiếu tướng Bùi Duy Hùng, Phó Chủ tịch Thường trực Hội Cựu Chiến binh TP Hà Nội, ghi nhận, biểu dương, đánh giá cao thành tích Hội CCB xã Mỹ Đức đạt được trong những năm qua. Đồng thời, Hội đã có những ý kiến chỉ đạo rất cụ thể về phương hướng, những giải pháp quan trọng và giao nhiệm vụ cho Đại hội, cho Ban Chấp hành Hội CCB xã nhiệm kỳ 2025-2030 có trách nhiệm lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện thắng lợi các chỉ tiêu, nhiệm vụ mà Nghị quyết Đại hội đề ra, để góp phần tích cực, thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ Đại hội đại biểu lần thứ I Đảng bộ xã Mỹ Đức.

Đại hội đã công bố Quyết định của Hội CCB TP Hà Nội chỉ định Ban Chấp hành, Ban Thường vụ, Ban Kiểm tra nhiệm kỳ 2025 - 2030. Theo đó, Ban Chấp hành gồm 21 nhân sự, Ban Thường vụ 7 người, Ban Kiểm tra gồm 5 người. Ông Nguyễn Tiến Dũng - Phó Chủ tịch Uỷ ban MTTQ VN xã giữ chức Chủ tịch Hội CCB xã.