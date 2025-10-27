Hội chợ mùa Thu lần thứ nhất 2025: Sản phẩm xanh, sạch, an toàn ‘lên ngôi’

(VTC News) -

Gian hàng của Công ty TNHH Sản xuất nấm ăn, nấm dược liệu Mù Cang Chải (Lào Cai) tại Hội chợ mùa Thu lần thứ nhất 2025 tấp nập khách tham quan, trải nghiệm sản phẩm.

Anh Nguyễn Hoàng Anh, Giám đốc công ty cho biết, tuy không thống kê được chính xác lượng khách đến gian hàng trong buổi sáng đầu tiên diễn ra hội chợ nhưng số lượng đã vượt ngoài dự đoán của doanh nghiệp.

"Hiện doanh nghiệp đã tiêu thụ hết mấy tạ hàng và đang chuyển thêm đến để tiếp tục tiêu thụ vào những ngày tới", anh Nguyễn Hoàng Anh thông tin.

Khách hàng trải nghiệm mua sắm tại gian hàng Công ty TNHH Sản xuất nấm ăn, nấm dược liệu Mù Cang Chải.

Theo anh Nguyễn Hoàng Anh, sản phẩm nấm của doanh nghiệp mang đến Hội chợ mùa Thu lần này đã đạt được các tiêu chuẩn ISO 2018 và OCOP 3 sao vào năm 2023. Ngoài ra, sản phẩm đã được công bố thông tin bởi Chi Cục quản lý chất lượng nông, lâm, thủy sản tỉnh Yên Bái cũ (nay là tỉnh Lào Cai).

"Hiện sản phẩm đã xuất khẩu sang Đài Loan (Trung Quốc). Tại thị trường trong nước, sản phẩm đã có mặt tại Hà Nội, TP.HCM và một số tỉnh, thành trên cả nước. Sản phẩm hiện cũng có bán tại một số hệ thống siêu thị hiện đại", anh Hoàng Anh nói.

Tương tự, gian hàng của Công ty TNHH Xuất nhập khẩu thiên nhiên Việt cũng thu hút sự quan tâm rất lớn của khách tham quan hội chợ.

Chị Khuất Thị Thanh Huyền, quản lý phát triển thị trường miền Bắc của Công ty TNHH Xuất nhập khẩu thiên nhiên Việt cho biết, trong ngày đầu của hội chợ, lượng khách đến tìm hiểu, mua sắm và trải nghiệm sản phẩm rất đông, nhân viên liên tục phục vụ.

Theo chị Huyền, sản phẩm chiết xuất từ rau má, diếp cá, tía tô, cần tây của công ty không sử dụng hương liệu, chất bảo quản và 100% có nguồn gốc từ thiên nhiên. Sản phẩm không sử dụng đường tinh luyện và có một số sử dụng vị ngọt từ cỏ ngọt và đường phèn.

Sản phẩm được sản xuất theo tiêu chuẩn VietGap, hiện sản phẩm đã xuất khẩu tới 28 quốc gia trên thế giới, trong đó chủ yếu là quốc gia châu Âu như: Đức, Anh, Pháp, Hà Lan. Tại châu Á, sản phẩm xuất khẩu tới Nhật Bản và Hàn Quốc.

Chị Huyền cho rằng nhu cầu sử dụng sản phẩm xanh, sạch, an toàn với sức khoẻ đối với người dân Việt Nam hiện đang gia tăng. Đây là tín hiệu tích cực và cũng là lý do doanh nghiệp bên cạnh thị trường xuất khẩu thì cũng hướng tới thị trường trong nước, nhằm khai thác quy mô thị trường 100 triệu dân của Việt Nam.

Khách hàng mong hội chợ tổ chức thường niên

Từ tỉnh Bình Dương cũ, (nay là TP.HCM) ra Hà Nội tham gia Hội chợ mùa Thu, bà Nguyễn Thị Phương Hoa cho biết, bà cùng chồng ra Hà Nội mục đích để tham quan hội chợ, tìm hiểu về những sản phẩm có xanh, sạch và có nguồn gốc rõ ràng để gia đình sử dụng, sau đó là tham quan Hà Nội.

Tương tự, bà Lục Thị Tâm - xã Thường Tín (Hà Nội) cũng có xu hướng lựa chọn những sản phẩm có nguồn gốc từ thiên nhiên như chè Thái Nguyên, bánh đa có nguồn gốc từ thiên nhiên, không sử dụng phụ gia, chất bảo quản trong quá trình sản xuất...

Bà Tâm cho biết, tham quan Hội chợ mùa Thu mới thấy rằng Việt Nam có rất nhiều sản phẩm phong phú, có chất lượng và không thua kém bất cứ quốc gia nào trên thế giới. Bà Tâm mong muốn hội chợ sẽ được tổ chức thường xuyên hơn, tạo điều kiện cho người tiêu dùng trải nghiệm và mua sắm các sản phẩm có nguồn gốc rõ ràng.

Ông Nguyễn Quỳnh Dương - Phòng Kinh doanh, Công ty CP Tập đoàn Minh Trung Việt Nam - là doanh nghiệp sở hữu dòng sản phẩm Cháo sen Bát Bảo Minh Trung cho biết, các sản phẩm có nguồn gốc từ thiên nhiên, xanh, sạch và an toàn với sức khỏe đang là lựa chọn số một của người tiêu dùng hiện nay.

Để đáp ứng yêu cầu này, mỗi doanh nghiệp cần nâng cao chất lượng thông qua thực hiện đúng các tiêu chuẩn theo quy định. Cùng với đó, phải nâng cao trách nhiệm với khách hàng bằng cách tạo ra những sản phẩm tốt, an toàn với người tiêu dùng.