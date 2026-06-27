Học sinh tranh tài lồng tiếng phim Pathway Voice Talents 2026

Đây là sân chơi chuyên nghiệp dành cho học sinh có năng khiếu về giọng nói, yêu thích nghệ thuật lồng tiếng và mong muốn được trải nghiệm quy trình sản xuất một tác phẩm điện ảnh. Chương trình được tổ chức lần thứ ba với quy mô toàn quốc, có sự phối hợp giữa Hệ thống trường Pathway và các đối tác trong lĩnh vực điện ảnh.

Theo Ban tổ chức, cuộc thi hướng đến việc tạo thêm sân chơi nghệ thuật cho học sinh, giúp các em phát triển khả năng giao tiếp, nuôi dưỡng tình yêu nghệ thuật, đồng thời rèn luyện kỹ năng cảm nhận và thể hiện cảm xúc thông qua việc hóa thân vào các nhân vật. Qua đó, học sinh có cơ hội phát triển trí thông minh cảm xúc và tăng cường khả năng kết nối với những người xung quanh.

Phát biểu tại lễ khai mạc, Kỷ lục gia Trịnh Thành Thịnh - Tổng Giám đốc Hệ thống trường Pathway Tuệ Đức - cho biết chương trình được tổ chức nhằm tìm kiếm những học sinh có tố chất về giọng nói, yêu thích nghệ thuật lồng tiếng và mong muốn được thử sức trong một sân chơi mang tính chuyên nghiệp.

Đặc biệt, các thí sinh sẽ có cơ hội tham gia huấn luyện cùng các chuyên gia trong lĩnh vực lồng tiếng và trực tiếp trải nghiệm thành quả của mình khi bộ phim được công chiếu tại rạp.

Ngay sau lễ khai mạc, các thí sinh được Ban tổ chức hướng dẫn đến từng phòng thi để bước vào vòng casting. Ghi nhận của PV Báo Điện tử VTC News, từ sáng sớm, rất đông học sinh cùng phụ huynh đã có mặt để làm thủ tục, nhận số báo danh và chuẩn bị cho phần thi.

Tại vòng sơ khảo, mỗi thí sinh chuẩn bị phần giới thiệu bản thân cùng một đoạn hội thoại hoặc câu chuyện ngắn khoảng một phút để trình bày trước Ban giám khảo.

Trong quá trình casting, Ban giám khảo còn tương tác trực tiếp, yêu cầu thí sinh diễn xuất, thể hiện ngữ điệu hoặc bắt chước âm thanh của các nhân vật trong những tình huống bất ngờ nhằm đánh giá khả năng phản xạ, biểu cảm và làm chủ giọng nói.

Những thí sinh thể hiện tốt sẽ được Ban giám khảo trao "Vé vàng" để bước tiếp vào vòng trong.

Có mặt từ sáng sớm để tham gia cuộc thi, em Vũ Việt Hà, học sinh Trường Tiểu học Hoàng Diệu (TP Thủ Đức cũ), cho biết đây là lần thứ hai em tham gia Pathway Voice Talents.

Theo Việt Hà, cuộc thi không chỉ giúp bản thân tích lũy thêm kinh nghiệm mà còn rèn luyện sự tự tin trong giao tiếp, khả năng biểu đạt cảm xúc bằng giọng nói. Em kỳ vọng quá trình luyện tập trong thời gian qua sẽ giúp mình đạt kết quả tốt tại cuộc thi.

Trong khuôn khổ chương trình, các thí sinh còn được hướng dẫn trực tiếp bởi các diễn viên và đạo diễn lồng tiếng như đạo diễn lồng tiếng Đặng Khuyết, diễn viên lồng tiếng Phan Hoài Thương và diễn viên lồng tiếng Huỳnh Thị Thu Hiền. Nội dung huấn luyện tập trung vào kỹ thuật quản lý giọng nói, lấy hơi, giữ hơi, luyện thanh, kỹ năng biểu cảm, tương tác sân khấu và trải nghiệm làm việc trong phòng thu chuyên nghiệp.

Pathway Voice Talents 2026 diễn ra qua ba vòng thi cùng ba buổi huấn luyện chuyên môn. Vòng sơ khảo ngày 27/6 tuyển chọn khoảng 300 thí sinh thông qua hình thức casting trực tiếp tại TP.HCM và nộp video trực tuyến đối với các tỉnh, thành khác để chọn ra 100 gương mặt bước tiếp vào vòng hai.

Ở vòng trình diễn sân khấu dự kiến diễn ra ngày 11/7, các thí sinh sẽ tranh tài với phần thi thoại kịch truyền thanh và lồng tiếng nhóm. Sau vòng này, Ban tổ chức lựa chọn 20 thí sinh xuất sắc nhất.

Top 20 sẽ tham gia thu âm trong phòng thu chuyên nghiệp để hoàn thiện phần lồng tiếng cho bộ phim hoạt hình "Bé Tiên Rắc Rối" (tựa gốc My Fairy Troublemaker) của đạo diễn Caroline Origer.

Bộ phim kể về hành trình phiêu lưu của cô tiên Violetta và cô bé Maxie, mang nhiều thông điệp về tình bạn, sự trưởng thành và lòng dũng cảm.

Theo kế hoạch, bộ phim sẽ được hoàn thiện và công chiếu tại rạp vào ngày 5/8. Tại sự kiện này, các thí sinh sẽ cùng gia đình thưởng thức thành quả lồng tiếng của mình trên màn ảnh rộng, đồng thời Ban tổ chức sẽ trao nhiều hạng mục giải thưởng như Giọng nói truyền cảm nhất, Giọng nói linh hoạt nhất, Giọng nói triển vọng, Giọng nói tỏa sáng, Giọng nói ngôi sao cùng nhiều giải thưởng chuyên môn khác.