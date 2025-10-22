Học sinh toàn TP Đà Nẵng nghỉ học từ chiều 22/10.

(VTC News) -

Ngày 22/10, Sở GD&ĐT TP Đà Nẵng có văn bản gửi UBND các xã, phường, đặc khu; các trường, trung tâm trực thuộc Sở; các cơ sở giáo dục nghề nghiệp; các đại học, trường đại học tư thục về việc cho học sinh nghỉ học do bão số 12.

Theo đó, Sở GD&ĐT TP Đà Nẵng yêu cầu các đơn vị trên thông báo cho trẻ mầm non, học sinh, học viên trên toàn thành phố nghỉ học chiều 22/10 và cả ngày 23/10.

Các cơ sở giáo dục có tổ chức bán trú quyết định thời gian và thông báo kịp thời để cha mẹ học sinh đón con (có thể sau giờ ăn trưa); phân công giáo viên, nhân viên quản lý, chăm sóc trẻ mầm non, học sinh khi cha mẹ chưa đến đón.

Ngoài ra, Sở GD&ĐT TP Đà Nẵng yêu cầu các trường phổ thông dân tộc nội trú, bán trú tăng cường quản lý, chăm sóc học sinh; không để học sinh tự ý về nhà khi không đảm bảo các điều kiện an toàn. Bên cạnh đó, các trường đại học tư thục, các cơ sở giáo dục nghề nghiệp căn cứ tình hình thực tế, chủ động quyết định việc đi học của sinh viên, học sinh.

Sở GD&ĐT TP Đà Nẵng cũng yêu cầu các đơn vị chủ động, khẩn trương tổ chức dọn dẹp, vệ sinh trường, lớp sau bão, khi nước rút, mưa ngớt để học sinh sớm trở lại trường.

Cũng trong sáng nay, Đài Khí tượng Thủy văn Trung Bộ phát dự báo từ chiều 22/10 đến sáng 24/10, mưa lớn sẽ gia tăng mạnh tại TP Đà Nẵng. Cụ thể, các xã, phường khu vực đồng bằng, trung du và vùng núi phía Nam thành phố, lượng mưa dự kiến đạt 250–500 mm, có nơi trên 700 mm. Khu vực phía Tây Bắc (như Hòa Bắc, Hòa Liên) có mưa vừa đến mưa rất to, phổ biến 200–300 mm, nơi cao hơn có thể trên 450 mm. Cảnh báo xuất hiện mưa lớn cường độ trên 200 mm trong 3 giờ.