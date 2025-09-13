'Hô biến' nhà tù cũ thành khu chung cư sang chảnh

Từ năm 1910 đến 2001, khu Liberty Crest Apartments từng được biết đến với tên gọi Lorton Reformatory - một nhà tù ở Lorton, bang Virginia, giam giữ các phạm nhân từ Washington, D.C. Nhà tù Lorton được xây dựng năm 1910, đóng cửa năm 2001. (Ảnh: Alexander Company)
Khu đất rộng 940 ha, đã đóng cửa vào năm 2001. Một năm sau, quận Fairfax mua lại khu đất với giá 4,2 triệu USD và biến nơi này thành công viên, sân golf, ba trường học và trung tâm nghệ thuật. (Ảnh: Alexander Company)
Năm 2008, chính quyền địa phương hợp tác với Alexander Company - một nhà phát triển bất động sản chuyên về bảo tồn và tái sử dụng công trình lịch sử - để cải tạo khuôn viên thành 165 căn hộ. (Ảnh: Alexander Company)
David Vos, quản lý dự án của Alexander Company, chia sẻ với CNBC: “Lorton Reformatory là kiểu nhà tù thời cải cách, nhiều cửa sổ và ánh sáng, nên rất phù hợp để chuyển đổi thành căn hộ". (Ảnh: Alexander Company)
Khu Liberty Crest hiện có 165 căn hộ, trong đó 44 căn là nhà ở giá rẻ, dành cho người thu nhập thấp. Khu chung cư gồm 84 căn hộ một phòng ngủ và 81 căn hộ hai phòng ngủ với giá thuê hàng tháng từ 1.372 đến 2.700 USD (tương đương 36 - 71 triệu đồng). Mỗi căn hộ đều được trang bị máy giặt và máy sấy trong nhà. (Ảnh: Alexander Company)
Dự án cải tạo kéo dài gần hai năm, tiêu tốn khoảng 64 triệu USD. Phần lớn kinh phí đến từ các khoản tín dụng thuế lịch sử, trái phiếu và tín dụng nhà ở thu nhập thấp. (Ảnh: Alexander Company)
Khu căn hộ mở cửa vào tháng 6/2017 và nhanh chóng cho thuê hết chỉ sau vài tháng. Từ đó đến nay, Liberty Crest luôn đạt 100% công suất cho thuê. (Ảnh: Alexander Company)
Nhà ăn cũ được biến thành không gian sinh hoạt cộng đồng. Các tiện ích khác gồm phòng yoga, phòng gym, hồ bơi, hai sân chơi, nhà trẻ, phòng khám nha khoa, nhà hàng và cửa hàng bán lẻ. (Ảnh: Alexander Company)
Khu căn hộ đã đi vào hoạt động được gần 9 năm và việc xây dựng cơ bản đã hoàn tất. (Ảnh: Alexander Company)
Công ty Alexander hiện tập trung vào việc chuyển đổi một nhà máy điện nằm trên khu đất này thành 10 căn hộ mới và có kế hoạch cải tạo cả khu nhà dành cho lính gác. (Ảnh: Alexander Company)
Bể bơi trong khu căn hộ. (Ảnh: Alexander Company)