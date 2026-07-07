HLV Bồ Đào Nha: Không vô địch World Cup, ở lại chẳng còn ý nghĩa

(VTC News) -

Trận thua Tây Ban Nha 0-1 sáng 7/7 ở vòng 1/8 World Cup 2026 là lần cuối cùng huấn luyện viên Roberto Martinez dẫn dắt đội tuyển Bồ Đào Nha. Hợp đồng của nhà cầm quân 52 tuổi hết hạn vào cuối tháng 7. Ông và Liên đoàn bóng đá Bồ Đào Nha không đàm phán gia hạn.

Huấn luyện viên Roberto Martinez. (Ảnh: Reuters)

“Tôi đến Bồ Đào Nha để vô địch World Cup và tôi nghĩ rằng, nếu không vô địch, việc tiếp tục không còn ý nghĩa. Ban lãnh đạo và chủ tịch bây giờ có thể lựa chọn huấn luyện viên trưởng mới. Chủ tịch luôn ủng hộ công việc của tôi, nhưng hợp đồng của tôi kết thúc hôm nay. Không còn nhiều điều để nói thêm”, huấn luyện viên Martinez nói.

Thông tin ông Martinez chia tay đội tuyển Bồ Đào Nha sau World Cup 2026 được nhắc đến từ trước giải. Dù vậy, phải đến khi Cristiano Ronaldo và đồng đội thất bại ở vòng 1/8 trong hành trình hướng đến chức vô địch, nhà cầm quân người Tây Ban Nha mới xác nhận việc chia tay.

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Trong 4 năm dẫn dắt đội tuyển Bồ Đào Nha, ông Martinez có 1 danh hiệu là chức vô địch Nations League. Tại World Cup 2026 và EURO 2024, đội tuyển Bồ Đào Nha đều không thể đến được vòng bán kết dù đặt mục tiêu cạnh tranh vô địch.

Ở trận thua Tây Ban Nha sáng nay, huấn luyện viên 52 tuổi cho rằng đội nhà chỉ thiếu may mắn. Ronaldo và đồng đội chỉ thua vì khoảnh khắc ghi bàn phút 90+1 của Mikel Merino.

"Tôi cảm thấy vô cùng tự hào vì điều đó cho thấy toàn bộ công sức mà các cầu thủ đã bỏ ra. Tôi nghĩ chúng tôi có đôi chút thiếu may mắn, vận may đã không đứng về phía chúng tôi", HLV trưởng của Bồ Đào Nha nói.

"Chúng tôi kết thúc trận đấu với nỗi buồn. Đây không phải kết quả mà chúng tôi mong muốn. Đối thủ là một trong những ứng viên vô địch, nhưng điều đó không ngăn cản những gì chúng tôi muốn làm. Chúng tôi đã có sự dũng cảm trong phòng ngự, sự quyết liệt, và phòng ngự rất tốt. Nhưng điều xảy ra ở vòng 16 đội của một kỳ World Cup là những chi tiết quan trọng. Bóng chạm xà ngang rồi đi vào lưới hoặc không vào lưới, một cơ hội ở phút 90 từ một quả đá phạt nhanh. Những chi tiết tạo nên khác biệt".