HLV Bồ Đào Nha: Không ai sút phạt đền giỏi như Ronaldo

(VTC News) -

"Chúng tôi có nhiều mẫu cầu thủ với những kỹ năng khác nhau. Không có cầu thủ nào ở World Cup có thể sút phạt đền giỏi như Cristiano Ronaldo", HLV trưởng đội tuyển Bồ Đào Nha - ông Roberto Martinez phát biểu sau trận đấu tại vòng 1/16 FIFA World Cup 2026.

Đội tuyển Bồ Đào Nha phải trải qua trận đấu rất khó khăn trước Croatia. Đại diện Đông Âu vươn lên dẫn trước nhờ bàn thắng của Ivan Perisic. Bồ Đào Nha có bàn gỡ do công của Cristiano Ronaldo trên chấm phạt đền. Anh bình tĩnh tung cú đá đưa bóng vào chính giữa khung thành, đánh bại thủ môn Livakovic.

Ronaldo ghi bàn cho Bồ Đào Nha.

Phút 90+3, Goncalo Ramos bật cao đánh đầu dũng mãnh giúp Bồ Đào Nha vươn lên dẫn trước 2-1. Sau 19 phút bù giờ căng thẳng, Bồ Đào Nha giành chiến thắng và có được tấm vé đến với vòng 1/8 gặp đội tuyển Tây Ban Nha.

HLV Roberto Martinez phấn khích: "Không có tiền đạo nào có sức mạnh và khả năng xâm nhập vòng cấm như Gonçalo Ramos. Chúng tôi có nhiều cầu thủ khác có thể hỗ trợ. Cá nhân tôi luôn mong muốn Goncalo Ramos có thể đá chính. Có rất nhiều cầu thủ giỏi, João Félix cũng đang có một kỳ World Cup rất tốt".

Video: Ronaldo ghi bàn gỡ hòa 1-1

Theo nhà cầm quân này, các kì World Cup đều rất khó khăn và đây không còn là các trận đấu tại vòng bảng nữa.

"Bồ Đào Nha có hiệp đấu đầu tiên ấn tượng nhưng luôn thật rủi ro và nguy hiểm khi gặp đối thủ như Croatia. Họ có khả năng kiểm soát bóng rất tốt. Chúng tôi để thủng lưới một bàn nhưng vẫn có niềm tin, tôi đã sử dụng các cầu thủ dự bị, tinh thần rất quan trọng.

Những trận đấu hoàn hảo và dễ dàng không còn tồn tại ở World Cup nữa. Cần chơi bóng bằng cả con tim đi kèm tài năng và sự kỉ luật. Cầu thủ Bồ Đào Nha đã tận hiến trận đấu vì quê hương, vì cha của Ricardo Carvalho, vì Diogo Jota và Andre.

Đây là trận đấu mà nhiều thứ trùng hợp. Tỉ số là 2-1, bàn thắng thứ 21 trước Croatia, đội bóng gần nhất mà cậu ấy ghi bàn ở đội tuyển quốc gia. Tôi tin Diogo Jota đã mang đến năng lượng. Giờ cậu ấy có thể hạnh phúc và tự hào", ông Martinez xúc động.