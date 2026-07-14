'Hiểu Việt Nam hôm nay để thêm tin vào tương lai đất nước'

(VTC News) -

Tối 13/7, tại Hà Nội, đã diễn ra lễ Khai mạc Trại hè Việt Nam 2026 dành cho thanh, thiếu niên người Việt ở nước ngoài.

Phát biểu khai mạc Trại hè Việt Nam 2026, Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Lê Thị Thu Hằng nhấn mạnh: Năm 2026 là năm đầu tiên Việt Nam bước vào giai đoạn phát triển mới sau Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng, cũng là năm đầu tiên sắp xếp đơn vị hành chính, mở ra không gian phát triển mới cho các địa phương và cho cả đất nước, từ đó tạo thêm động lực để phát huy tiềm năng, khơi dậy sức sáng tạo và hướng tới mục tiêu phát triển nhanh hơn, bền vững hơn.

Thứ trưởng Ngoại giao Lê Thị Thu Hằng.

Trong 14 ngày diễn ra Trại hè, các em sẽ cùng nhau đi qua gần 1.500km, từ Hà Nội đến Khánh Hòa. Các em sẽ về thăm quê Bác, đến với những di tích lịch sử, những di sản văn hóa của dân tộc, gặp gỡ những người dân ở nhiều vùng miền, tham gia các hoạt động thiện nguyện, giao lưu với thanh niên trong nước và cùng nhau gìn giữ, lan tỏa tiếng Việt.

Các em cũng sẽ đến với Trung tâm Khám phá Khoa học Quy Nhơn, giao lưu với sĩ quan tương lai của Học viện Hải quân, dâng hương tại Khu tưởng niệm Chiến sĩ Gạc Ma và thăm Nhà trưng bày Hoàng Sa.

"Giúp các em hiểu hơn về Việt Nam, hiểu lịch sử để thêm tự hào, hiểu văn hóa để thêm yêu, hiểu con người để thêm gắn bó, và hiểu Việt Nam hôm nay để thêm tin vào tương lai của đất nước", Thứ trưởng Lê Thị Thu Hằng nhấn mạnh.

Thứ trưởng Lê Thị Thu Hằng hy vọng các em sẽ dành thời gian quan sát, trò chuyện và trải nghiệm thật nhiều, bởi điều quý nhất mà Trại hè mang lại không phải là các em đã đi qua bao nhiêu địa danh, mà là những điều các em cảm nhận được về đất nước và con người Việt Nam.

Thứ trưởng mong muốn, dù ở đâu, các em cũng luôn tự hào mình là người Việt Nam; luôn giữ gìn tiếng Việt, giữ gìn bản sắc văn hóa dân tộc và luôn hướng về quê hương.

“Khi có cơ hội, hãy chia sẻ với bạn bè quốc tế về một Việt Nam hòa bình, thân thiện và đang phát triển năng động. Khi có điều kiện, hãy mang những kiến thức, kinh nghiệm và những kết nối của mình về với Việt Nam. Và nếu một ngày các em lựa chọn trở về học tập, nghiên cứu, khởi nghiệp hay làm việc tại quê hương, tôi tin rằng Việt Nam sẽ luôn rộng mở để chào đón các em".

Thay mặt hơn 100 đại biểu tham dự Trại hè, bạn Mai Hải Khôi, đến từ Warsaw, Ba Lan bày tỏ cảm ơn Bộ Ngoại giao, Ủy ban Nhà nước về người Việt Nam ở nước ngoài, đã tổ chức chương trình Trại hè ý nghĩa này.