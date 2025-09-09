Hé lộ quá trình biến Lạc Hồng 900 LX thành SUV điện chống đạn đẳng cấp thế giới

(VTC News) -

Trên thế giới, chỉ chưa tới 10 quốc gia đủ khả năng sản xuất xe dành cho nguyên thủ và yếu nhân. Giờ đây, Việt Nam đã bước vào số ít quốc gia có năng lực ấy khi VinFast trình làng Lạc Hồng 900 LX - dòng xe giới hạn, có phiên bản chống đạn đạt chuẩn VPAM VR7, sánh ngang các mẫu xe dành cho yếu nhân của Mercedes, BMW hay Cadillac.

Hành trình “thăng cấp” mẫu xe dành cho giới tinh hoa

Lạc Hồng 900 LX được VinFast phát triển từ nền tảng mẫu SUV fullsize VF 9 nhưng gần như “thay máu” toàn diện. Thân xe được kéo dài thêm 20 cm, trục cơ sở đạt hơn 3,3 m, loại bỏ hàng ghế thứ ba để tạo khoang sau đẳng cấp cho ông chủ.

Xe được trang bị vách ngăn kính cách âm có rèm chỉnh điện, ghế sau chỉnh điện 10 hướng với bệ tì chân, sưởi và làm mát – những chi tiết xa xỉ vốn chỉ thấy trên limousine siêu sang của Rolls-Royce hay Maybach.

VinFast cũng thay đổi hàng loạt chi tiết ngoại thất nhằm tăng độ “độc bản” cho Lạc Hồng 900 LX, như: Lưới tản nhiệt lấy cảm hứng từ cây tre và trống đồng; logo đôi cánh chim Lạc mạ vàng thật - biểu tượng văn hoá Việt thể hiện khát vọng bay cao; tay nắm cửa, viền núm xoay, cần số, ốp loa… đều mạ vàng.

Đặc biệt, nếu nội thất Rolls-Royce nổi tiếng với gỗ óc chó thì Lạc Hồng 900 LX dùng Golden Nanmu, được coi là báu vật của thế giới gỗ. Với vân gỗ mềm như lụa, màu vàng óng tự nhiên, hương thơm dịu nhẹ và gần như “bất tử” trước mối mọt và thời gian, thời phong kiến, Golden Nanmu thường chỉ được dùng trong cung điện, ngai vàng của các bậc đế vương.

Với việc sử dụng loại gỗ quý hơn vàng Golden Nanmu, VinFast đã biến khoang xe của Lạc Hồng 900 LX thành một “cung điện di động”. Giới chuyên gia đánh giá, đây không chỉ là một quyết định mang tính trình diễn đẳng cấp mà còn là tuyên ngôn thương hiệu. Theo đó, xe điện Việt Nam hoàn toàn có thể đứng cùng hàng với những siêu phẩm đỉnh cao thế giới.

Bắt tay INKAS biến SUV điện thương hiệu Việt thành “pháo đài di động”

Để tạo ra Lạc Hồng 900 LX phiên bản chống đạn đạt chuẩn VPAM VR7 - cấp độ được sử dụng cho xe nguyên thủ, VinFast đã bắt tay với INKAS Armored (Canada), hãng chế tạo xe bọc thép hàng đầu thế giới. INKAS nổi tiếng với các bản độ Mercedes G63, Lexus LX600 hay Cadillac Escalade cho giới siêu giàu và chính phủ nhiều nước.

Phiên bản Lạc Hồng 900 LX chống đạn được bọc thép toàn diện, từ thân vỏ đến khung gầm, cửa kính nhiều lớp, vách ngăn… Từng tấm giáp, từng đường nối đều được gia cố. Xe có thể chịu được đạn theo chuẩn NATO Ball M80 - loại đạn cỡ 7,62 x 51 mm, thường dùng cho AK-47 và M14.

Đặc biệt, để thực sự trở thành những “pháo đài di động”, Lạc Hồng 900 LX còn phải vượt qua bài kiểm tra vô cùng khắc nghiệt là 440 phát bắn từ nhiều góc độ khác nhau, tập trung vào các điểm yếu như cửa kính, thân xe, đường nối giáp...

Chưa hết, xe còn phải chống chịu mìn và lựu đạn DM51 phát nổ ngay dưới gầm hoặc trên nóc. Những bài test này ngang chuẩn mà các mẫu Mercedes S680 Guard hay BMW 7 Series High Security phải trải qua trước khi phục vụ lãnh đạo cấp cao.

VinFast còn trang bị lốp Run Flat cho Lạc Hồng 900 LX, cho phép xe chạy thêm 80-100 km ngay cả khi bị xịt, giúp chủ nhân có thể di chuyển khỏi khu vực nguy hiểm một cách an toàn.

Ngoài ra, Lạc Hồng 900 LX không chỉ an toàn tuyệt đối mà còn có thể linh hoạt tuỳ chỉnh, tích hợp thêm hệ thống dưỡng khí, chữa cháy tự động, điện thoại vệ tinh, đèn cảnh báo, còi hú… tùy theo nhu cầu sử dụng của từng quốc gia hoặc tổ chức.

Đáng chú ý, đa số xe chống đạn trên thế giới hiện nay là xe xăng cỡ lớn, nặng nề, tiêu tốn nhiên liệu. Trong khi đó, Lạc Hồng 900 LX dùng động cơ điện kép 150 kW (tổng công suất 402 mã lực, bản chống đạn 455 mã lực), pin 123 kWh, đi được 595 km (bản tiêu chuẩn) và 450 km (bản chống đạn) mỗi lần sạc.

Theo các chuyên gia, Lạc Hồng 900 LX không đơn thuần là một chiếc xe, mà là sự khẳng định về năng lực công nghệ và bản sắc Việt. Trên thế giới, các dòng xe nguyên thủ thường do Mercedes (S-Class Guard), BMW (7 Series Protection), Audi (A8 L Security) hay Cadillac (The Beast của Tổng thống Mỹ) sản xuất. Đa phần các quốc gia khác phải nhập khẩu hoặc thuê chế tạo theo đơn đặt hàng. Chỉ dưới 10 quốc gia đủ năng lực tự sản xuất hoàn chỉnh, từ thiết kế đến thử nghiệm bảo vệ toàn xe.

Bởi vậy, Lạc Hồng 900 LX ra đời là minh chứng cho thấy Việt Nam có khả năng sản xuất những mẫu xe đáp ứng được tiêu chuẩn khắt khe hàng đầu thế giới. Điều này càng được thể hiện rõ khi 12 chiếc Lạc Hồng 900 LX đã được Bộ Ngoại giao sử dụng làm nhiệm vụ đưa đón nguyên thủ quốc tế nhân dịp Đại lễ kỷ niệm 80 năm Quốc khánh 2/9.

“Đón chính khách quốc tế bằng chiếc xe của thương hiệu nội địa mới tự hào làm sao. Mở ra cơ hội trải nghiệm trực tiếp chính là cách thiết thực để giới thiệu Việt Nam với bạn bè các nước”, chuyên gia xe Đinh Văn Nam chia sẻ sau khi hình ảnh chiếc Lạc Hồng 900 LX phục vụ nguyên thủ quốc tế được lan tỏa trên mạng xã hội.