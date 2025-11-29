Hé lộ dòng căn hộ kề cận tổ hợp APEC của Sun Group tại Phú Quốc

Ngày 27/11, Sun Group đã tổ chức lễ ra quân giới thiệu mảnh ghép tiếp theo trong bức tranh đô thị đa sắc màu tại Phú Quốc - hòn đảo đẹp nhất châu Á, hứa hẹn đón đầu chu kỳ tăng trưởng mới của đặc khu này trước thềm APEC 2027.

Sự kiện thu hút gần 1.000 khách mời là khách hàng, chuyên viên kinh doanh. (Ảnh: Ánh Dương)

Siêu phẩm đón sóng APEC 2027

Diễn ra trong khán phòng sang trọng Sun Signature Gallery tại trung tâm Thị trấn Hoàng Hôn – Sunset Town (Phú Quốc), sự kiện ra quân với chủ đề “Đánh thức hoàng hôn” thu hút sự tham gia của gần 1.000 khách mời. Mở đầu chương trình, các vị khách mời đã cùng nhìn lại hành trình lột xác của Phú Quốc từ một hòn đảo vắng bóng người, thưa du khách đến vị trí số 1 trên bản đồ du lịch thế giới.

Hồi tháng 10, đảo ngọc của Việt Nam đã được Tạp chí du lịch nổi tiếng của Mỹ Condé Nast Traveler bình chọn là hòn đảo đẹp nhất châu Á, đứng thứ ba thế giới năm 2025. Thành tích vượt trội này không chỉ đến từ cảnh quan thiên nhiên, những bãi biển đẹp mê hoặc mà còn bởi chất lượng dịch vụ, ẩm thực độc đáo, sự hiếu khách cùng mức độ hoàn thiện của hạ tầng du lịch.

Sức nóng Phú Quốc đang vượt ra khỏi biên giới khi nơi đây được chọn làm địa điểm tổ chức hội nghị thượng đỉnh APEC 2027 quy tụ nguyên thủ các nền kinh tế hàng đầu thế giới. Điều này sẽ là đòn bẩy cho sự phát triển của Phú Quốc, đặc biệt là thu hút đầu tư thương mại, dịch vụ và BĐS.

Để đón đầu “cơ hội vàng” này, Sun Group đang chung tay cùng chính quyền Phú Quốc tăng tốc đầu tư hoàn thiện cơ sở hạ tầng, với các dự án quan trọng như mở rộng Cảng hàng không quốc tế Phú Quốc, xây dựng tuyến đường tỉnh ĐT.975 và tàu điện đô thị kết nối từ sân bay tới Trung tâm Hội nghị APEC tại bãi Đất Đỏ phía Nam đảo.

Phối cảnh tổng thể dự án Sun Group tại Nam đảo Phú Quốc. (Ảnh: Sun Property)

Đây là những dự án động lực được kỳ vọng sẽ tiếp đà phát triển mạnh mẽ và mở ra giai đoạn bứt phát mới cho đảo Ngọc sau hội nghị APEC. Trong bối cảnh đó, xu hướng sở hữu “tấc đất tấc vàng” tại Phú Quốc sẽ ngày càng gia tăng, đặc biệt là tại những khu vực hưởng lợi từ sức nóng của cụm dự án APEC đang triển khai.

Điểm nhấn của lễ kick off là màn hé lộ siêu phẩm mới tại bãi Đất Đỏ, Nam đảo Phú Quốc của Sun Property (thành viên Sun Group), với mong muốn thắp sáng ngọn lửa nhiệt huyết cho đội ngũ đại lý kinh doanh để vào nhịp bán hàng mạnh mẽ.

Tâm điểm mới tại Nam đảo

Dự án nằm tại bãi Đất Đỏ - vị trí kết nối giữa Trung tâm tổ chức hội nghị APEC và quần thể Sunset Town, “tọa độ vàng” vừa hưởng trọn sức nóng của những biểu tượng và tổ hợp du lịch nghỉ dưỡng đã vận hành, vừa “đi trước đón đầu” không gian phát triển mới tại Nam đảo, đang được Sun Group đầu tư hạ tầng hoàn thiện.

Dự án tọa lạc tại vị trí “vàng”, kề cận Trung tâm hội nghị APEC 2027 đang được Sun Group đầu tư tại Phú Quốc. (Ảnh: Sun Group)

Dự án mới trong bức tranh đô thị Sun Group Phú Quốc bao gồm các tòa căn hộ dịch vụ được bao quanh bởi hệ thống khách sạn đẳng cấp 5 sao đang được triển khai xây dựng, hưởng trọn đặc quyền ngắm hoàng hôn trác tuyệt bờ Tây đảo ngọc, cũng như sức nóng và hệ tiện ích của tổ hợp APEC kế bên.

Đó là nhà biểu diễn đa năng gồm 6 tầng nổi và 1 tầng hầm, sức chứa 4.094 chỗ ngồi; Trung tâm hội nghị và triển lãm rộng hơn 157.000 m2, gồm 4 tầng nổi, 1 tầng hầm, sức chứa 10.000 người…

Theo đại diện Sun Property, toàn bộ hệ sinh thái Sun Group Phú Quốc hiện có tỷ lệ lấp đầy trung bình 70%. Riêng dòng căn hộ Hillside tại Sunset Town có tỷ lệ lấp đầy lên đến 97%.

Là mảnh ghép ra mắt sau khi quần thể Sunset Town đã vận hành ổn định và trở thành điểm đến mới của thế giới, dòng căn hộ bãi Đất Đỏ sẽ được hưởng lợi chung từ sức nóng của khu vực Nam đảo, thu hút du khách đến nghỉ dưỡng, vui chơi, trải nghiệm.

Tương lai, khả năng kết nối của khu vực bãi Đất Đỏ còn thuận lợi hơn, có thể đón dòng khách khắp nơi đến Phú Quốc bằng đường hàng không, đường thủy, đường sắt và đường bộ. Với việc mở rộng, nâng công suất sân bay Phú Quốc, xây dựng đường cao tốc mới và hệ thống tàu điện kết nối sân bay về thẳng tổ hợp APEC tại bãi Đất Đỏ, du khách đến Nam đảo sẽ vô cùng thuận tiện. Chưa kể dòng khách siêu sang sẽ cập bãi Đất Đỏ tại cảng du thuyền sẽ được xây dựng theo quy hoạch.

Cảng hàng không quốc tế Phú Quốc – dự án trọng điểm phục vụ APEC 2027. (Ảnh: Sun Group)

“Phú Quốc – hòn đảo lớn nhất Việt Nam đang vươn mình thành đặc khu kinh tế biển đảo tầm cỡ quốc tế, cửa ngõ đón khách du lịch toàn cầu đến Đông Nam Á. Đây không chỉ là thiên đường nghỉ dưỡng và giải trí, mà còn là “miền đất hứa” cho những nhà đầu tư tinh anh.

Với vị trí chiến lược, cảnh quan thiên nhiên tuyệt mỹ và hệ sinh thái bất động sản đẳng cấp, mỗi dự án tại đây đều là cơ hội đầu tư lý tưởng, hội tụ giá trị sinh lời bền vững và trải nghiệm sống đỉnh cao”, đại diện Sun Property chia sẻ tại sự kiện.

Theo Sở Du lịch An Giang, trong 5 năm tới, lượng du khách đến Phú Quốc sẽ tăng gấp gần 3 lần, đạt gần 20 triệu lượt nhờ đòn bẩy APEC 2027. Cũng như câu chuyện đã xảy ra tại Đà Nẵng cách đây gần chục năm, APEC cùng các chính sách đột phá như miễn thị thực 30 ngày cho du khách, cho phép người Việt chơi casino… sẽ là đòn bẩy cho du lịch đảo ngọc phát triển bứt phá.

Đại diện Sun Property trao chứng nhận phân phối dự án cho các đối tác chiến lược. (Ảnh: Ánh Dương)

Với lượng khách được dự báo bùng nổ, nhu cầu về chỗ ở, nơi lưu trú sẽ tăng mạnh. Bên cạnh hệ thống resort, khách sạn 5 sao thương hiệu quốc tế đã vận hành tại Nam đảo, sự xuất hiện của dòng sản phẩm căn hộ dịch vụ sẽ bổ sung lựa chọn cho du khách, cũng như mở ra cơ hội đầu tư sinh lời từ việc khai thác dịch vụ lưu trú.

Sự kiện ra quân được tổ chức với phong cách mới lạ như cách Sun Property cổ vũ tinh thần các “chiến binh sale” quyết tâm chinh phục dự án và tạo sự bùng nổ trên thị trường địa ốc Phú Quốc thời gian tới.