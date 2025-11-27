Hành trình bản lĩnh và đầy cảm xúc của đội bóng rổ BUV tại giải NUC

(VTC News) -

Công tác chuẩn bị cho giải đấu của Trường Đại học Anh Quốc Việt Nam (BUV) được đánh giá cao ở tính tự giác và kỷ luật. Do lịch học dày đặc, các thành viên đội tuyển phải tận dụng thời gian sau 7 giờ tối để tập luyện.

Tần suất tập luyện được đẩy mạnh từ 1 buổi lên 4–5 buổi/tuần càng về sâu trong giải. Đáng chú ý, tinh thần đồng đội được thể hiện rõ khi nhiều thành viên cư trú cách xa sân tập 20–30 km vẫn duy trì sự có mặt đều đặn để rèn luyện kỹ chiến thuật. Bên cạnh chuyên môn, đội cũng chủ động trong công tác hậu cần như xin tài trợ và kết nối với ban huấn luyện.

Về diễn biến thi đấu, đội nữ Trường Đại học Anh Quốc Việt Nam (BUV) đã tạo nên một trong những điểm nhấn đáng chú ý nhất mùa giải. Dù gặp khó khăn lớn về nhân sự khi đội trưởng Hạnh Tâm bị rách gân chân ngay trước giải và chỉ thi đấu với 60% phong độ, toàn đội vẫn thể hiện tinh thần chiến đấu kiên cường. Trong trận tứ kết, khi bị dẫn trước hơn 25 điểm ở 3 phút cuối, HLV đội nữ đã chỉ đạo áp dụng chiến thuật "trap" (bẫy phòng ngự) toàn sân.

Sự thay đổi táo bạo này, kết hợp với nền tảng thể lực tốt, đã giúp Trường Đại học Anh Quốc Việt Nam (BUV) ghi liền 20 điểm, tạo nên màn lội ngược dòng ngoạn mục. Chiến thuật này phát huy hiệu quả nhờ sự phân công rõ ràng: Vị trí dẫn bóng điều tiết nhịp độ và các tay ném thực hiện tốt các pha catch & shoot.

Ở nội dung của nam, đội trưởng Nguyễn Mạnh Hùng cũng để lại dấu ấn đậm nét tại vòng loại khu vực miền Bắc. Trong bối cảnh đội nhà bị dẫn 3 điểm và thời gian còn lại chưa đầy 1 phút, Mạnh Hùng được giao trọng trách ném phạt. Vượt qua áp lực tâm lý từ những thất bại ở các mùa giải trước, anh đã thực hiện thành công tuyệt đối 2 cú ném, đưa trận đấu về vạch xuất phát. "Đây là sự trưởng thành sau 3 năm rèn luyện", Hùng cho biết.

Trao đổi về thành tích của đội, bà Tạ Hà Lan – Giám đốc Ban Công tác và Phát triển sinh viên Trường Đại học Anh Quốc Việt Nam (BUV) - chia sẻ: "Chúng tôi tin rằng bóng rổ giúp sinh viên học được tính kỷ luật, sự kiên cường và tinh thần đồng đội".

Kết thúc NUC 2025, đội tuyển Trường Đại học Anh Quốc Việt Nam (BUV) đang tích cực chuẩn bị cho mùa giải mới với mục tiêu khẳng định sự trưởng thành vượt bậc của từng thành viên.