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Hà Nội tăng tốc thi công đường 'đắt nhất hành tinh', quyết thông xe trước 2/9

(VTC News) -

Hà Nội tăng tốc thi công Dự án đường Vành đai 1 đoạn Hoàng Cầu - Voi Phục, phấn đấu thông xe trước 2/9, góp phần giảm ùn tắc, hoàn thiện mạng lưới giao thông đô thị.

Video: Đường 'đắt nhất hành tinh' ở Hà Nội tăng tốc thi công, quyết thông xe trước 2/9.

UBND TP Hà Nội vừa yêu cầu các sở, ngành và đơn vị liên quan khẩn trương tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc để đẩy nhanh tiến độ Dự án đầu tư xây dựng đường Vành đai 1, đoạn Hoàng Cầu - Voi Phục. Thành phố đặt mục tiêu thông xe toàn tuyến trước ngày 2/9 và hoàn thành dự án trong năm 2026.

Theo kết luận của Phó Chủ tịch UBND TP Hà Nội Đỗ Anh Tuấn tại cuộc họp kiểm điểm tiến độ, quá trình triển khai dự án thời gian qua đã có nhiều chuyển biến tích cực. Đặc biệt, việc phối hợp giữa dự án đường Vành đai 1 với tuyến đường sắt đô thị số 5 cơ bản đáp ứng yêu cầu, tạo điều kiện để các hạng mục được triển khai đồng bộ. Để bảo đảm các mốc tiến độ, UBND Thành phố đã giao nhiệm vụ cụ thể cho từng sở, ngành và đơn vị.

Theo đó, Sở Xây dựng có trách nhiệm hướng dẫn Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình dân dụng Thành phố về chủng loại cây xanh, đồng thời phối hợp Sở Tài chính và các cơ quan liên quan rà soát, đề xuất phương án xử lý hai hợp đồng đơn giá cố định thuộc các gói thầu cầu vượt tại nút giao Giảng Võ - Láng Hạ và Nguyễn Chí Thanh theo quy định pháp luật và cơ chế đặc thù của Luật Thủ đô 2026.

Trong khi đó, Sở Nông nghiệp và Môi trường được giao nghiên cứu phương án bố trí "lối ưu tiên" hoặc "làn xe riêng" phục vụ vận chuyển chất thải xây dựng từ các dự án trọng điểm nhằm rút ngắn thời gian xử lý, góp phần đẩy nhanh tiến độ thi công. Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình dân dụng Thành phố cũng được yêu cầu tăng cường phối hợp với các sở, ngành để kịp thời xử lý các vướng mắc phát sinh, bảo đảm dự án hoàn thành theo kế hoạch.

Theo ghi nhận của PV Báo Điện tử VTC News, tại đoạn từ Voi Phục đến khu vực Bệnh viện Phụ sản Hà Nội, nhiều hạng mục hai bên tuyến đã cơ bản hoàn thiện. Mặt đường được thảm nhựa, trong khi công nhân đang khẩn trương trồng cây xanh và hoa trên dải phân cách.

Theo một công nhân tại công trường, khu vực này sẽ được trồng khoảng 8-9 chủng loại cây và hoa, gồm tường vi, lan tây, dâm bụt vàng, dâm bụt đỏ... Hạng mục cây xanh dự kiến hoàn thành trong ngày 2/7.

Song song với đó, công tác lát đá vỉa hè cũng đang được triển khai đồng loạt.

Tại đoạn từ nút giao Nguyễn Chí Thanh đến nút giao Giảng Võ, khoảng 750 m của một làn đường đã hoàn thành thảm nhựa và đưa vào khai thác, góp phần giảm áp lực giao thông trên tuyến La Thành. 

Làn đường còn lại đang được tập trung thi công hệ thống thoát nước, lu lèn nền đường và hoàn thiện các hạng mục kỹ thuật.

Tuy nhiên, tại khu vực đang thi công, cao độ mặt đường vẫn thấp hơn nền nhà dân dọc phố La Thành, khiến việc đi lại gặp nhiều khó khăn. Để có thể ra vào nhà, nhiều hộ dân phải tự đắp các lối đi tạm bằng đất.

Ông Nguyễn Quốc Đông (trú tại số 840 La Thành, phường Giảng Võ) cho biết gia đình phải tự dựng điểm đỡ để tránh bó dây điện võng xuống sát mặt đường. Cửa hàng đồ gỗ của ông cũng đã tạm ngừng hoạt động hơn một tháng do công trường chắn ngay phía trước. Ông mong các đơn vị sớm hoàn thiện hệ thống điện và mặt đường để người dân ổn định sinh hoạt, kinh doanh.

Cùng chung tâm trạng, chị Minh Nguyệt (phường Giảng Võ), chủ một cửa hàng kinh doanh trên phố La Thành hơn 30 năm, cho biết người dân hoàn toàn ủng hộ dự án vì đây là công trình giao thông quan trọng của Thủ đô. Tuy nhiên, việc thi công kéo dài khiến hoạt động buôn bán bị ảnh hưởng đáng kể, trong khi nền đường thấp hơn mặt bằng nhà dân khiến việc đi lại rất bất tiện. Chị mong đơn vị thi công đẩy nhanh tiến độ, đồng thời bố trí các lối đi tạm để tạo thuận lợi cho người dân trong thời gian công trường vẫn đang triển khai.

Tại hai nút giao Giảng Võ - Láng Hạ và Nguyễn Chí Thanh, công trường vẫn duy trì nhiều mũi thi công. Các trụ cầu vượt đã dần thành hình.

Nhiều hố ga được lắp đặt hoàn chỉnh, hệ thống cáp và đường ống kỹ thuật cũng đang được bố trí đồng bộ dưới lòng đất, sẵn sàng phục vụ vận hành khi dự án hoàn thành.

Dự án đường Vành đai 1, đoạn Hoàng Cầu - Voi Phục có chiều dài khoảng 2,27km, tổng mức đầu tư hơn 7.200 tỷ đồng, từng được dư luận gọi là tuyến đường "đắt nhất hành tinh" do chi phí giải phóng mặt bằng lớn và kéo dài nhiều năm. Dự án là một trong những công trình giao thông trọng điểm của Hà Nội. Đến nay, khối lượng thi công toàn dự án đã đạt trên 40%.

Khi hoàn thành, tuyến đường sẽ khép kín Vành đai 1 theo quy hoạch, hoàn thiện trục giao thông xuyên tâm của Thủ đô, góp phần giảm ùn tắc khu vực trung tâm, đồng thời tăng cường kết nối với mạng lưới giao thông đô thị, đặc biệt là các tuyến đường sắt đô thị hiện có và sẽ được đầu tư trong thời gian tới.

Minh Đức
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