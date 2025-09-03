Hà Nội tạm dừng đầu tư, lắp đặt mới hệ thống camera

(VTC News) -

Ngày 3/9, Chủ tịch UBND TP Hà Nội Trần Sỹ Thanh ban hành văn bản về việc triển khai “Đề án tổng thể về quản lý hệ thống camera giám sát tập trung trên địa bàn thành phố”.

Để bảo đảm việc đầu tư hệ thống camera giám sát tập trung mang tính tổng thể, đồng bộ, phát huy hiệu quả lâu dài, trên cơ sở thống nhất đề xuất của Sở Khoa học và Công nghệ, Sở Xây dựng, Sở Tài chính và Công an thành phố, UBND thành phố chỉ đạo như sau:

Các sở, ban, ngành thành phố và UBND các xã, phường tạm dừng việc đầu tư, lắp đặt mới các hệ thống camera, trừ các hệ thống chuyên ngành có tính chất đặc thù và các dự án đã hoàn tất đấu thầu, đang trong quá trình triển khai; cung cấp thông tin hiện trạng hệ thống camera thuộc phạm vi quản lý (gửi Công an thành phố) để phục vụ công tác kiểm kê, rà soát và xây dựng nền tảng chung.

Camera giám sát tại một tuyến phố ở Hà Nội.

Công an thành phố chủ trì, tham mưu UBND thành phố thành lập Ban Chỉ đạo phát triển hệ thống camera giám sát tập trung thành phố, có trách nhiệm chỉ đạo công tác quy hoạch, điều phối và xem xét, phê duyệt các phương án kỹ thuật quan trọng; hoàn thành trong tháng 9/2025.

Công an thành phố chủ trì, phối hợp các đơn vị liên quan tổ chức kiểm kê, rà soát toàn bộ hệ thống camera hiện có trên địa bàn thành phố, trên cơ sở đó tham mưu UBND thành phố phương án tích hợp tổng thể hạ tầng, dữ liệu và quy chuẩn, tiêu chuẩn kỹ thuật dùng chung. Cùng với đó là nền tảng kỹ thuật thống nhất (bao gồm phần mềm quản lý dữ liệu hình ảnh - VMS - tích hợp toàn bộ dữ liệu từ các hệ thống hiện có), bảo đảm tính liên thông, hiệu quả vận hành, an toàn và bảo mật thông tin.

Công an thành phố phối hợp Sở Khoa học và Công nghệ tham mưu UBND thành phố quy định về kết nối, chia sẻ dữ liệu từ Hệ thống camera giám sát tập trung; có văn bản xin ý kiến Bộ Công an; bảo đảm quá trình triển khai thực hiện được đồng bộ, thống nhất và phù hợp với quy định.

Sở Xây dựng tạm dừng triển khai các hạng mục đầu tư mới thuộc Đề án Giao thông thông minh; phối hợp Công an thành phố rà soát, xây dựng lại phương án triển khai, bảo đảm đồng bộ với Đề án tổng thể của thành phố, tránh chồng chéo, lãng phí nguồn lực.

Sở Khoa học và Công nghệ chủ trì rà soát, hoàn thiện dự thảo quy chế quản lý, khai thác và chia sẻ dữ liệu của thành phố Hà Nội; chủ động lấy ý kiến chuyên gia để bảo đảm tính khoa học, khả thi. Trong đó, chủ động phối hợp Công an thành phố tham mưu nội dung về kết nối, chia sẻ dữ liệu từ Hệ thống camera giám sát tập trung, bảo đảm phù hợp quy định pháp luật hiện hành và gắn với định hướng phát triển Chính quyền số và đô thị thông minh của thành phố.