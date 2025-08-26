Đóng

Hà Nội: Nước rút chậm, vẫn còn 20 điểm ngập nặng

Chiều 26/8, Hà Nội tiếp tục còn mưa khiến nước rút chậm, nhiều tuyến phố vẫn xảy ra tình trạng ngập sâu gây ùn tắc cục bộ.

