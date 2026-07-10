Green SM giành cú đúp giải thưởng HR Asia Awards 2026

(VTC News) -

HR Asia Awards là giải thưởng uy tín thường niên trong lĩnh vực nhân sự tại châu Á, tôn vinh các doanh nghiệp có môi trường làm việc xuất sắc và chiến lược phát triển con người bền vững.

Chương trình sử dụng mô hình khảo sát TEAM (Total Engagement Assessment Model) để đánh giá mức độ gắn kết, niềm tin và trải nghiệm của người lao động, với dữ liệu tham chiếu từ hơn 2,5 triệu người lao động trên 20.000 tổ chức trong khu vực.

Theo kết quả khảo sát độc lập của HR Asia Awards 2026, Green SM đạt điểm số vượt trội so với thị trường ở hạng mục “Nơi làm việc tốt nhất châu Á” với nhiều tiêu chí quan trọng như ứng dụng công nghệ trong công việc (4,8/5), môi trường làm việc bền vững (4,71/5), đa dạng - công bằng - hòa nhập (4,72/5).

Đại diện Green SM nhận giải “Nơi làm việc tốt nhất châu Á tại Việt Nam” và “Ứng dụng công nghệ trao quyền cho nhân sự” tại HR Asia Awards 2026.

Đặc biệt, tinh thần “Mọi ý kiến đều được lắng nghe” (Every Voice Counts) đã được Green SM thực hiện triệt để thông qua hệ thống khảo sát nội bộ, đánh giá 360 độ và các kênh tiếp nhận phản hồi thường xuyên để chuyển hóa những ý kiến của người lao động thành các cải tiến trong chính sách và hoạt động vận hành.

Chủ trương phát triển đội ngũ được Green SM xác định không chỉ là chiến lược nhân sự mà còn là yếu tố quyết định chất lượng dịch vụ nên luôn chú trọng đầu tư đồng bộ vào tuyển dụng, đào tạo, chuẩn hóa tác phong phục vụ, xây dựng văn hóa ứng xử và lộ trình phát triển nghề nghiệp cho đội ngũ Bác Tài Xanh.

Công ty cũng tích cực triển khai các chương trình phát triển năng lực dành cho đội ngũ quản lý và nhân viên, kết hợp đào tạo thực tiễn với nền tảng học tập số nhằm nâng cao năng lực lãnh đạo, quản trị và khả năng thích ứng trong môi trường kinh doanh liên tục thay đổi.

Cùng với việc phát triển nguồn nhân lực, Green SM đã và đang từng bước xây dựng một văn hóa tổ chức thống nhất trên quy mô toàn cầu, kế thừa những giá trị được hình thành từ Việt Nam, đồng thời tôn trọng sự đa dạng về văn hóa và con người tại mỗi thị trường.

Đội ngũ Green SM tại Lễ trao giải HR Asia Awards 2026, thể hiện tinh thần gắn kết của một tổ chức đa quốc gia đang mở rộng từ Việt Nam ra các thị trường quốc tế.

Môi trường làm việc đề cao tinh thần hợp tác, học hỏi và trao quyền, giúp đội ngũ tại các quốc gia cùng chia sẻ chuẩn mực chung về chất lượng dịch vụ nhưng vẫn linh hoạt đáp ứng nhu cầu của khách hàng và cộng đồng địa phương.

Ở giải thưởng “Ứng dụng công nghệ trao quyền cho nhân sự” (Technology Empowerment Awards), Green SM được ghi nhận về việc đẩy mạnh số hóa quy trình, xây dựng hệ thống năng lực, phát triển nền tảng học tập số và ứng dụng dữ liệu trong quản trị nhân sự.

Thông qua việc ứng dụng công nghệ vào quản trị, Công ty đã giảm bớt các công việc lặp lại, nâng cao hiệu quả ra quyết định và tạo điều kiện để đội ngũ tập trung nhiều hơn vào đổi mới, nâng cao trải nghiệm khách hàng và chất lượng dịch vụ.

Ông Nguyễn Quốc Tuấn, Tổng Giám đốc toàn cầu Green SM, chia sẻ: “Con người luôn là nền tảng cho sự phát triển bền vững của Green SM. Chúng tôi tin rằng khi được trao quyền bằng công nghệ và cùng chia sẻ những giá trị chung, đội ngũ tại mọi thị trường sẽ tạo nên những trải nghiệm tốt nhất cho khách hàng.

Hai giải thưởng này là sự ghi nhận cho định hướng đó và sẽ tiếp thêm động lực để Green SM tiếp tục xây dựng một tổ chức đa quốc gia khởi nguồn từ Việt Nam”.

Trong năm 2026, Green SM đặt mục tiêu mở rộng đội ngũ nhân sự và đối tác lên khoảng 400.000 người trên toàn cầu.

Cùng với việc mở rộng hoạt động quốc tế, doanh nghiệp sẽ tiếp tục đầu tư phát triển con người và ứng dụng công nghệ trong quản trị nhằm xây dựng đội ngũ toàn cầu chuyên nghiệp, duy trì chất lượng dịch vụ đồng nhất và hiện thực hóa mục tiêu trở thành hệ thống di chuyển xanh hàng đầu thế giới.