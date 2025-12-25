(VTC News) -

Tối 24/12, Trường ĐH Thăng Long tổ chức chuỗi hoạt động chào đón Giáng sinh. Chương trình không chỉ dành riêng cho sinh viên Thăng Long mà còn mở cửa miễn phí cho tất cả mọi người ở đa dạng độ tuổi.

Điểm nhấn của sự kiện là màn bắn pháo hoa kết hợp phun tuyết nhân tạo tại khu vực cây thông noel cao gần 15m, kéo dài gần 1 tiếng. Máy phun tuyết được đặt trên đỉnh cây thông khổng lồ, tạo ra “mưa tuyết” phủ trắng xóa khuôn viên trường. Đứng dưới cây thông noel rực rỡ cùng làn tuyết rơi, các bạn trẻ thích thú chọn cho mình góc riêng để cùng lưu lại những khoảnh khắc đẹp.

Giới trẻ trải nghiệm 'mưa tuyết' đêm Giáng sinh.

Không khí Giáng sinh còn được kết nối thông qua đêm nhạc "Thang Long Christmas Tunes", với sự tham gia của Nguyễn Đức Vĩnh - Quán quân Vietnam’s Got Talent 2015 cùng nhiều tiết mục do chính sinh viên Khoa Âm nhạc ứng dụng Trường Đại học Thăng Long biểu diễn.

Cũng trong khuôn khổ sự kiện, một không gian ẩm thực ngay tại sự kiện đã mang đến trải nghiệm đa dạng cho những người tham gia.

Lễ hội đón Giáng sinh là hoạt động thường niên do Trường Đại học Thăng Long tổ chức nhằm mang đến hoạt động văn hóa - tinh thần bổ ích, đồng thời tạo sân chơi giao lưu, gắn kết cho sinh viên.