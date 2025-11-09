+
++
'Giăng bẫy' hợp đồng góp vốn, giám đốc chiếm đoạt gần 130 tỷ đồng
(VTC News) -
Công an Bắc Ninh khởi tố, bắt giam giám đốc và kế toán Công ty Hiền Khiêm vì lừa đảo hàng trăm tỷ đồng qua hợp đồng góp vốn khống.
Đăng Khoa
Tin mới
'Giăng bẫy' hợp đồng góp vốn, giám đốc chiếm đoạt gần 130 tỷ đồng
21:13 09/11/2025
21:13 09/11/2025
VTC NEWS TV
Trực tiếp bóng đá Man City vs Liverpool, vòng 11 giải Ngoại Hạng Anh
21:03 09/11/2025
21:03 09/11/2025
Bóng đá Anh
Khởi tố một phụ nữ ở Ninh Bình phơi thóc trên đường khiến người đi máy tử vong
21:00 09/11/2025
21:00 09/11/2025
Bản tin 113
Fan Việt gọi 'Anh Long', G-Dragon bối rối khiến khán giả cười ngất
20:41 09/11/2025
20:41 09/11/2025
Sao thế giới
Nổ bồn a xít khiến 2 người chết: Lãnh đạo Lâm Đồng chỉ đạo khẩn tại hiện trường
20:33 09/11/2025
20:33 09/11/2025
Đời sống
Vụ nghi ngộ độc sau khi ăn bánh mì ở TP.HCM: Thêm 9 người nhập viện
20:01 09/11/2025
20:01 09/11/2025
Tin tức
Hậu vệ U23 Việt Nam ghi bàn giây cuối, HAGL thoát thua
19:30 09/11/2025
19:30 09/11/2025
Bóng đá Việt Nam
Kim chủ của năm gọi tên VPBank: Loạt 'project' độc nhất vô nhị cho fan G-DRAGON
19:25 09/11/2025
19:25 09/11/2025
Kinh tế
Bắt giám đốc và kế toán chiếm đoạt gần 130 tỷ đồng từ hợp đồng góp vốn khống
19:18 09/11/2025
19:18 09/11/2025
Bản tin 113
Hoa hậu Đỗ Thị Hà rạng rỡ bên chồng thiếu gia trong lễ cưới ở Hà Nội
19:07 09/11/2025
19:07 09/11/2025
Hoa hậu
Giá vàng tăng hay giảm: Dự báo bất ngờ của chuyên gia thế giới
18:51 09/11/2025
18:51 09/11/2025
VTC NEWS TV
Fung-Wong mạnh lên thành siêu bão, mưa to, gió mạnh ở Philippines
18:45 09/11/2025
18:45 09/11/2025
VTC NEWS TV
Bảng giá xe máy hãng Piaggio mới nhất tháng 11/2025
18:42 09/11/2025
18:42 09/11/2025
Thị trường
Bí ẩn bên trong căn phòng chứa két sắt của vợ chồng Đoàn Di Băng
18:36 09/11/2025
18:36 09/11/2025
VTC NEWS TV
Bảng giá xe máy Winner R mới nhất tháng 11/2025
18:36 09/11/2025
18:36 09/11/2025
Thị trường
Ngày hội Cua Cà Mau 2025: Khát vọng vươn xa từ 'hương rừng - vị biển'
18:35 09/11/2025
18:35 09/11/2025
Nông nghiệp - Nông thôn
Giá vàng giằng co ở 4.000 USD/ounce: Tạm nghỉ trước đà tăng hay sẽ đảo chiều?
18:24 09/11/2025
18:24 09/11/2025
VTC NEWS TV
Giữa lùm xùm bủa vây, TikToker Lê Anh Nuôi bất ngờ xóa sạch video Hằng Du Mục
18:17 09/11/2025
18:17 09/11/2025
VTC NEWS TV
Tranh cãi video tôn bay cắt đôi cây dừa ở Đắk Lắk
18:15 09/11/2025
18:15 09/11/2025
Reels
5 học sinh tắm suối khi thủy điện xả nước, 2 em bị cuốn mất tích
17:52 09/11/2025
17:52 09/11/2025
Tin nóng
La liệt nhà xưởng vỡ vụn sau bão Kalmaegi, doanh nghiệp ở Gia Lai điêu đứng
17:52 09/11/2025
17:52 09/11/2025
Đời sống
Thủ tướng: Thanh Hóa nâng cao hiệu quả 'tứ sơn'
17:43 09/11/2025
17:43 09/11/2025
Chính trị
Đám cưới kiểu mới ở Trung Quốc: Trong quán bar, ga tàu và giữa đỉnh núi tuyết
17:32 09/11/2025
17:32 09/11/2025
Tư liệu
Hội nghị cấp cao ASEAN: Đông Nam Á trở thành trung tâm kết nối mới của thế giới?
17:00 09/11/2025
17:00 09/11/2025
Tư liệu
Nhiều trường từ chối nhận hoa 20/11, mong đổi thành sách vở để tặng học sinh
16:46 09/11/2025
16:46 09/11/2025
Tin tức - Sự kiện
Nhà 5 phòng ngủ giá chỉ 1 USD vẫn khó bán
16:43 09/11/2025
16:43 09/11/2025
Bất động sản
Myanmar tuyên bố phá hủy gần 150 tòa nhà trung tâm lừa đảo
16:31 09/11/2025
16:31 09/11/2025
Thời sự quốc tế
Kiến nghị loại nhà máy ô tô ở Quảng Ninh khỏi danh sách dự án khó khăn
16:31 09/11/2025
16:31 09/11/2025
Tin nóng
Lịch thể thao mới nhất hôm nay ngày 10/11 và rạng sáng ngày 11/11
16:24 09/11/2025
16:24 09/11/2025
Cần biết
Lịch cúp điện hôm nay ngày 10/11/2025 tại Quảng Ngãi
16:15 09/11/2025
16:15 09/11/2025
Cần biết