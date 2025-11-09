Đóng

'Giăng bẫy' hợp đồng góp vốn, giám đốc chiếm đoạt gần 130 tỷ đồng

(VTC News) -

Công an Bắc Ninh khởi tố, bắt giam giám đốc và kế toán Công ty Hiền Khiêm vì lừa đảo hàng trăm tỷ đồng qua hợp đồng góp vốn khống.

Đăng Khoa
