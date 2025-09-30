Giai điệu sâu lắng này gợi nhắc bạn đến chương trình gì trên VOV?

B

Tâm tình nơi biên giới hải đảo

"Tâm tình nơi biên giới và hải đảo" là chương trình được phát trên kênh VOV1 của Đài Tiếng nói Việt Nam. Đây là nơi chia sẻ tâm tư, tình cảm, kết nối yêu thương giữa những người đang công tác nơi biên giới và hải đảo với người thân ở đất liền. Chương trình cũng mang đến những câu chuyện thực tế, những tâm sự, tình cảm của người dân và chiến sĩ nơi tuyến đầu Tổ quốc, phản ánh vai trò của Đài Tiếng nói Việt Nam trong đời sống tinh thần của quân dân.