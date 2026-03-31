Giải bóng rổ chuyên nghiệp Việt Nam khởi động mùa giải 2026

(VTC News) -

Theo ban tổ chức, mùa giải năm nay dự kiến khởi tranh từ tháng 5, tiếp tục duy trì hệ thống thi đấu và các hoạt động phát triển phong trào.

VBA 2026 giữ nguyên thể thức thi đấu 5x5 sân nhà - sân khách với sự góp mặt của 6 đội bóng gồm Hanoi Buffaloes, Danang Dragons, Nha Trang Dolphins, Ho Chi Minh City Wings, Saigon Heat và Cantho Catfish. Các trận đấu sẽ tiếp tục mang bầu không khí bóng rổ chuyên nghiệp đến nhiều điểm cầu người hâm mộ tại các thành phố.

Đại diện VBA và FPT ký kết hợp tác chiến lược tại lễ công bố mùa giải 2026.

Bên cạnh hệ thống thi đấu chính, VBA triển khai chuỗi tuyển chọn cầu thủ Draft Combine Series 2026, diễn ra từ cuối tháng 3 đến giữa tháng 4.

Chương trình gồm 4 giai đoạn: tuyển trạch tại các trường đại học ở Hà Nội và TP.HCM, trại huấn luyện chuyên sâu (Rising Camp), các thử thách đánh giá kết hợp thi đấu 3x3 (Combine Challenges) và kết thúc bằng kỳ tuyển chọn tân binh (VBA Rookie Draft). Đây là hoạt động nhằm tìm kiếm và bổ sung lực lượng trẻ cho các CLB.

Ở khâu tổ chức, mùa giải 2026 có sự tham gia của các đơn vị sản xuất và phát sóng trong việc nâng cấp chất lượng truyền hình các trận đấu. Theo công bố, số lượng máy quay mỗi trận sẽ được tăng lên, chất lượng hình ảnh dự kiến đạt chuẩn cao, đồng thời bố trí bình luận viên tác nghiệp trực tiếp tại sân. Một số tính năng tương tác với khán giả cũng sẽ được triển khai trong quá trình theo dõi trận đấu.

Ngoài thi đấu chuyên môn, VBA tiếp tục tổ chức các hoạt động hướng tới cộng đồng, trong đó có Hội trại Bóng rổ Sinh viên Mùa hè, là sân chơi quy mô toàn quốc dành cho sinh viên các trường đại học, cao đẳng. Chương trình nhằm tạo môi trường rèn luyện thể chất, kỹ năng và tăng cường kết nối giữa người trẻ thông qua bóng rổ.

Phát biểu tại sự kiện, ông Trần Chu Sa - Giám đốc điều hành VBA cho biết, với định hướng mới và sự đồng hành của các đối tác, VBA sẽ tiếp tục tạo nên những dấu ấn tích cực, góp phần thúc đẩy sự phát triển dài hạn của bóng rổ Việt Nam.

"VBA 2026 không chỉ đánh dấu sự trở lại của một mùa giải bóng rổ chuyên nghiệp, mà còn mở ra một giai đoạn phát triển mới, nơi bóng rổ được định vị như trung tâm kết nối giữa thể thao đỉnh cao, giải trí hiện đại, trải nghiệm tiêu dùng năng động và những giá trị cộng đồng bền vững", ông Trần Chu Sa nói.

VBA 2026 cũng tạo dấu ấn khi công bố hợp tác chiến lược toàn diện cùng FPT Play. FPT Play không chỉ là đơn vị giữ vai trò sản xuất và phát sóng tất cả các trận VBA trong liên tục 5 mùa giải, từ 2026 đến 2030, mà còn đồng hành trong quá trình kết nối cộng đồng người yêu bóng rổ trên cả nước, thúc đẩy sự phát triển bộ môn bóng rổ tại Việt Nam.

Ông Nguyễn Văn Khoa - Tổng Giám đốc Tập đoàn FPT chia sẻ: “Đồng hành cùng VBA, FPT hướng đến mục tiêu xây dựng hệ sinh thái bóng rổ bền vững, sáng tạo, giàu tính kết nối với người hâm mộ, song song với việc ươm mầm nhiều tài năng bóng rổ trẻ Việt Nam từ khắp mọi miền đất nước".

Sau 10 năm vận hành, VBA hiện là giải đấu bóng rổ chuyên nghiệp cấp quốc gia, đóng vai trò trong việc hình thành hệ thống thi đấu, phát triển lực lượng vận động viên và mở rộng cộng đồng người hâm mộ. Mùa giải 2026 tiếp tục được kỳ vọng duy trì hoạt động ổn định của hệ thống thi đấu, đồng thời tạo thêm cơ hội cho các cầu thủ trẻ tham gia môi trường chuyên nghiệp.