Giá xăng dầu hôm nay 7/9: Tiếp đà đi xuống

(VTC News) -

Giá dầu thế giới

Giá dầu thế giới suy giảm trong bối cảnh nhóm các quốc gia sản xuất dầu hàng đầu thế giới dự kiến sẽ thảo luận về khả năng nâng sản lượng từ tháng 10, trong bối cảnh thị trường năng lượng toàn cầu đang đối mặt với nhiều biến động.

Theo chuyên gia Ole Hvalbye từ ngân hàng SEB, nếu sản lượng được điều chỉnh theo các hạn ngạch mới, thị trường dầu mỏ có thể rơi vào tình trạng dư cung đáng kể từ tháng 9/2025 đến hết năm 2026.

Hãng tin Reuters đưa tin 8 thành viên OPEC+ sẽ xem xét tăng sản lượng trong cuộc họp Chủ nhật tới. Tồn kho dầu thô Mỹ tuần trước tăng 2,4 triệu thùng, trái ngược với dự báo giảm của giới phân tích.

“Ngày càng có nhiều dấu hiệu cho thấy nguồn cung nguyên liệu thô trong tương lai sẽ không phải là vấn đề”, John Evans, chuyên gia tại công ty môi giới dầu PVM, nhận định.

Giá dầu tiếp tục đi xuống. (Ảnh: Fox Bussiness).

Bên cạnh đó, các số liệu không mấy khả quan từ nền kinh tế Mỹ cũng gây áp lực lên giá dầu. Bộ Lao động Mỹ cũng cho biết, số lượng vị trí tuyển dụng việc làm đã giảm mạnh hơn dự kiến, xuống còn 7,181 triệu việc làm trong tháng 7. Các yếu tố này ảnh hưởng đến triển vọng nhu cầu tiêu thụ năng lượng do lo ngại nền kinh tế có thể chậm lại.

Ngoài ra, giá dầu còn giảm sau khi báo cáo việc làm yếu kém từ Mỹ làm dấy lên lo ngại về triển vọng nhu cầu năng lượng.

Giá xăng dầu trong nước

Tại kỳ điều hành chiều 4/9, giá xăng E5 RON92 tăng 80 đồng/lít, không cao hơn 19.851 đồng/lít. Giá xăng RON95 tăng 76 đồng/lít, không cao hơn 20.439 đồng/lít.

Giá dầu cũng đồng loạt tăng: Dầu diesel tăng 116 đồng/lít, không cao hơn 18.473 đồng/lít. Giá dầu hỏa tăng 89 đồng/lít, không cao hơn 18.314 đồng/lít và giá dầu mazut tăng 116 đồng/kg, không cao hơn 15.376 đồng/kg.

Tại kỳ điều hành này, cơ quan quản lý tiếp tục không trích lập, không chi quỹ bình ổn giá xăng dầu.

Tính từ đầu năm đến nay, giá xăng trong nước đã qua 35 phiên điều chỉnh, trong đó 13 phiên giảm, 16 phiên tăng và 6 phiên trái chiều.