Giá xăng dầu hôm nay 6/9: Giảm phiên thứ ba liên tiếp

(VTC News) -

Giá dầu tiếp tục giảm phiên thứ ba liên tiếp khi kỳ vọng về nguồn cung tăng và sự gia tăng bất ngờ trong tồn kho dầu thô của Mỹ làm dấy lên lo ngại về nhu cầu.

Hãng tin Reuters đưa tin 8 thành viên OPEC+ sẽ xem xét tăng sản lượng trong cuộc họp Chủ nhật tới. Tồn kho dầu thô Mỹ tuần trước tăng 2,4 triệu thùng, trái ngược với dự báo giảm của giới phân tích.

“Ngày càng có nhiều dấu hiệu cho thấy nguồn cung nguyên liệu thô trong tương lai sẽ không phải là vấn đề”, John Evans, chuyên gia tại công ty môi giới dầu PVM, nhận định. Tính cả tuần, dầu Brent giảm 3,6%, còn WTI mất 2,95%.

Giá dầu thế giới hôm nay suy giảm phiên thứ ba liên tiếp. (Ảnh minh hoạ).

Giới phân tích dự đoán OPEC+, gồm các nước OPEC và đồng minh như Nga sẽ đưa thêm dầu ra thị trường nhằm giành lại thị phần trong cuộc họp Chủ nhật. Nếu được thông qua, nhóm này, vốn chiếm khoảng một nửa sản lượng dầu toàn cầu, sẽ bắt đầu nới lỏng thêm một tầng cắt giảm sản lượng khoảng 1,65 triệu thùng/ngày, tương đương 1,6% nhu cầu toàn cầu, sớm hơn hơn một năm so với kế hoạch.

“Nếu tám quốc gia OPEC+ đồng ý tăng sản lượng một lần nữa, chúng tôi tin rằng điều này sẽ gây áp lực giảm đáng kể lên giá dầu. Sau cùng, rủi ro dư cung đã hiện hữu”, các nhà phân tích của Commerzbank viết trong một báo cáo.

Tuy nhiên, rủi ro nguồn cung vẫn đang hỗ trợ thị trường. Hôm thứ Năm, một quan chức Nhà Trắng cho biết Tổng thống Mỹ Donald Trump đã yêu cầu các lãnh đạo châu Âu ngừng mua dầu của Nga. Bất kỳ sự cắt giảm xuất khẩu dầu thô nào của Nga hoặc gián đoạn nguồn cung khác đều có thể đẩy giá dầu toàn cầu tăng cao.

“Vẫn tồn tại rủi ro rằng các cường quốc phương Tây có thể tăng cường trừng phạt Nga nhằm buộc Tổng thống Putin ngồi vào bàn đàm phán”, các nhà phân tích của JP Morgan cảnh báo.

Giá xăng dầu trong nước

Tại kỳ điều hành chiều 4/9, giá xăng E5 RON92 tăng 80 đồng/lít, không cao hơn 19.851 đồng/lít. Giá xăng RON95 tăng 76 đồng/lít, không cao hơn 20.439 đồng/lít.

Giá dầu cũng đồng loạt tăng: Dầu diesel tăng 116 đồng/lít, không cao hơn 18.473 đồng/lít. Giá dầu hỏa tăng 89 đồng/lít, không cao hơn 18.314 đồng/lít và giá dầu mazut tăng 116 đồng/kg, không cao hơn 15.376 đồng/kg.

Tại kỳ điều hành này, cơ quan quản lý tiếp tục không trích lập, không chi quỹ bình ổn giá xăng dầu.

Tính từ đầu năm đến nay, giá xăng trong nước đã qua 35 phiên điều chỉnh, trong đó 13 phiên giảm, 16 phiên tăng và 6 phiên trái chiều.