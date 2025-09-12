Giá xăng dầu hôm nay 12/9: Quay đầu giảm nhẹ

(VTC News) -

Giá dầu thế giới

Giá dầu thế giới hôm nay quay đầu giảm trước thông tin căng thẳng địa chính trị gia tăng khi Ba Lan thông báo đã bắn hạ một máy bay không người lái xâm phạm không phận, trong bối cảnh Nga tiến hành một đợt tấn công quy mô lớn ở miền Tây Ukraine. Đây là lần đầu tiên một quốc gia thành viên NATO có hành động như vậy kể từ khi cuộc xung đột Nga-Ukraine nổ ra.

Trước đó, Israel tuyên bố không kích vào ban lãnh đạo Hamas tại thủ đô Doha, Qatar. Diễn biến này từng khiến giá dầu bật tăng gần 2% nhưng mức tăng nhanh chóng bị thu hẹp khi không có dấu hiệu về gián đoạn thực tế đối với nguồn cung dầu.

Theo các chuyên gia, rủi ro địa chính trị đối với dầu mỏ hiếm khi kéo dài trừ khi nguồn cung thực sự bị gián đoạn. Đồng thời họ cũng lưu ý rằng, giá dầu Brent hiện vẫn thấp hơn khoảng 2 USD so với cùng kỳ tuần trước.

Giá dầu thế giới hôm nay quay đầu giảm nhẹ. (Ảnh minh họa).

Theo Reuters, Tổng thống Mỹ Donald Trump đã thúc giục Liên minh châu Âu (EU) áp đặt mức thuế 100% đối với Trung Quốc và Ấn Độ, những nước mua dầu lớn của Nga, như một chiến lược nhằm gây sức ép buộc Moscow tham gia các cuộc đàm phán hòa bình với Ukraine. Tuy nhiên, các quan chức EU thừa nhận khả năng áp dụng biện pháp mạnh tay này là rất thấp.

Chủ tịch Ủy ban châu Âu Ursula von der Leyen cho biết, khối này đang cân nhắc đẩy nhanh kế hoạch loại bỏ nhiên liệu hóa thạch nhập khẩu từ Nga, trong khuôn khổ gói trừng phạt mới nhằm vào Moscow.

Trong một diễn biến khác, các nhà giao dịch đang hướng sự chú ý tới cuộc họp của Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) vào ngày 16 và 17/9, với kỳ vọng Fed sẽ hạ lãi suất. Động thái này có thể thúc đẩy hoạt động kinh tế và nhu cầu năng lượng.

Bên cạnh đó, Bộ trưởng Năng lượng Mỹ Chris Wright dự báo nhu cầu dầu mỏ sẽ tăng mạnh trong vài năm tới, song cảnh báo sản lượng khai thác trong nước có thể tạm thời chững lại.

Tuy nhiên, số liệu từ Cơ quan Thông tin Năng lượng Mỹ (EIA) cho thấy, tồn kho dầu thô của Mỹ tăng 3,9 triệu thùng, trái ngược với dự báo giảm 1 triệu thùng của giới phân tích. Dự trữ xăng tăng 1,5 triệu thùng, trong khi dự báo trước đó là giảm 200.000 thùng. Tồn kho sản phẩm chưng cất, bao gồm dầu diesel và dầu sưởi tăng 4,7 triệu thùng, cao gấp nhiều lần so với kỳ vọng.

“Báo cáo tồn kho lần này mang tính tiêu cực. Lượng xăng dự trữ tăng mạnh ngay sau mùa lái xe mùa hè ở Mỹ cho thấy nhu cầu có thể giảm đáng kể”, ông John Kilduff, đối tác tại Again Capital nhận định.

Giá xăng dầu trong nước

Tại kỳ điều hành chiều 11/9, giá xăng E5 RON92 giảm 95 đồng/lít, không cao hơn 19.756 đồng/lít. Giá xăng RON95 giảm 39 đồng/lít, không cao hơn 20.400 đồng/lít.

Giá các loại dầu lại tăng, giảm trái chiều. Cụ thể, giá dầu diesel tăng 170 đồng/lít, không cao hơn 18.643 đồng/lít. Giá dầu hỏa tăng 54 đồng/lít, không cao hơn 18.368 đồng/lít còn giá dầu mazut giảm 286 đồng/kg, không cao hơn 15.090 đồng/kg.

Tính từ đầu năm đến nay, giá xăng trong nước đã có 36 phiên điều chỉnh, trong đó 14 phiên giảm, 16 phiên tăng và 6 phiên trái chiều.