Giá vàng hôm nay 8/11: Lấy lại ngưỡng 4.000 USD/ounce

(VTC News) -

Giá vàng thế giới hôm nay tiếp tục đi lên do được thúc đẩy bởi đồng USD yếu hơn và những bất ổn xung quanh tình trạng chính phủ Mỹ đóng cửa, qua đó củng cố nhu cầu đối với các tài sản an toàn. Trong khi đó, các chỉ số Phố Wall đang chuẩn bị cho một tuần giảm mạnh.

Đồng USD suy yếu khiến vàng định giá bằng USD trở nên dễ mua hơn đối với những người nắm giữ các loại tiền tệ khác. Jim Wyckoff, nhà phân tích cấp cao tại Kitco Metals, cho biết: "Những biến động giá kỹ thuật gần đây cho thấy chúng ta có thể đang đặt ra ngưỡng sàn cho giá vàng và bạc".

Do chính phủ Mỹ đóng cửa khiến việc công bố Báo cáo việc làm phi nông nghiệp hằng tháng bị trì hoãn. Các nhà đầu tư đã chuyển sang dữ liệu Báo cáo việc làm khu vực tư nhân (ADP) để đánh giá khả năng Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) sẽ cắt giảm lãi suất thêm một lần nữa trong năm nay.

Giá vàng hôm nay lấy lại ngưỡng 4.000 USD/ounce. (Ảnh: Minh Đức).

Theo báo cáo của ADP công bố hôm thứ Tư, việc làm trong khu vực tư nhân tại Mỹ đã tăng 42.000 việc làm vào tháng 10, vượt xa ước tính 28.000 việc làm của Reuters. Thị trường lao động mạnh mẽ nhìn chung khiến việc cắt giảm lãi suất ít có khả năng xảy ra hơn và có thể duy trì lãi suất ở mức cao trong thời gian dài hơn.

Diễn biến giá vàng hôm nay

+ Giá vàng trong nước

Lúc 6h ngày 8/11, giá vàng miếng tại Doji và SJC được niêm yết ở mức 146,4 - 148,4 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), không đổi so với đầu giờ sáng qua.

Trong khi đó, giá vàng nhẫn hiện được Doji niêm yết ở mức 145 - 148 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), tăng 500.000 đồng/lượng so với đầu giờ sáng qua.

+ Giá vàng quốc tế

Giá vàng thế giới niêm yết trên Kitco ở mức 4.000 USD/ounce, tăng 24 USD/ounce so với đầu giờ sáng qua.

Dự báo giá vàng

Các chuyên gia phân tích cho rằng đỉnh giá vàng thế giới năm 2025 có thể đã xuất hiện, nhưng đầu năm 2026 nhiều khả năng sẽ mở ra chu kỳ tăng mới.

Theo Ole Hansen, Trưởng bộ phận Chiến lược Hàng hóa của Saxo Bank, dù động lực ngắn hạn suy yếu, nền tảng cơ bản của giá vàng thế giới vẫn rất vững chắc.

Ông cho rằng tâm lý thị trường đang chuyển từ hưng phấn sang thận trọng, khi các yếu tố như cắt giảm lãi suất, căng thẳng tài khóa và nhu cầu trú ẩn địa chính trị đã phần nào phản ánh vào giá vàng thế giới hiện nay.

Theo công cụ FedWatch của CME, giới đầu tư hiện kỳ vọng khoảng 65% vào khả năng Fed tiếp tục hạ lãi suất trong tháng 12/2025, thấp hơn đáng kể so với mức trên 90% trước phát biểu của chủ tịch Powell. Vàng, vốn không mang lại lãi suất, thường tăng giá trong môi trường lãi suất thấp và khi kinh tế bất ổn.