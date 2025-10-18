Giá vàng hôm nay 18/10: Thế giới giảm nhẹ, trong nước tăng cao

(VTC News) -

Giá vàng lập đỉnh mới khi kỳ vọng về việc Cục Dự trữ liên bang Mỹ (Fed) cắt giảm lãi suất và căng thẳng thương mại Mỹ - Trung đã thúc đẩy nhu cầu đối với kim loại trú ẩn này.

Hôm qua 17/10, giá vàng thế giới có thời điểm lên hơn 4.379 USD/ounce, lần đầu tiên trong lịch sử tăng cao như vậy, nhưng cũng có thời điểm xuống mức 4.186 USD/ounce. Điều này chứng tỏ có sự dao động và e ngại rủi ro bao trùm các thị trường tài chính.

Khi đóng cửa phiên giao dịch, giá vàng giao ngay trên thị trường châu Á đứng ở mức 4.250,62 USD/ounce, về dưới mốc 4.300 USD/ounce.

Giá vàng thế giới hôm nay giảm nhẹ. (Ảnh minh hoạ)

Nguyên nhân khiến giá vàng tăng cao nhiều ngày qua do chính phủ Mỹ vẫn đóng cửa đã làm thiếu vắng dữ liệu vĩ mô, kết quả kinh doanh ngân hàng đang trở thành “kim chỉ nam” cho thị trường. Cùng với đó, diễn biến yếu kém của một số tổ chức tài chính có thể phản ánh rủi ro tín dụng đang tăng. Và đồng USD yếu đi càng củng cố cho đà tăng của kim loại quý.

Kỳ vọng Fed tiếp tục hạ lãi suất cũng góp phần đẩy giá vàng đi lên. Thống đốc Fed Christopher Waller cho biết, ông ủng hộ giảm thêm 25 điểm cơ bản trong cuộc họp chính sách cuối tháng 10, dựa trên dữ liệu kinh tế hiện có.

Bà Marcella Chow - Chiến lược gia thị trường tại JP Morgan Asset Management nhận định, giá vàng dù ở mức cao kỷ lục nhưng vẫn còn dư địa tăng, bởi cả cung và cầu đều đang ủng hộ xu hướng này…

Trước đó, ông Jamie Dimon - CEO JP Morgan cũng gây chú ý khi thừa nhận việc nắm giữ vàng hiện nay là hợp lý, dù ông vốn là người không ưa chuộng kim loại quý. Theo ông Jamie Dimon, trong bối cảnh bất ổn hiện nay, vàng hoàn toàn có thể tiến tới vùng 5.000 - 10.000 USD/ounce.

Cùng quan điểm, ông Sam Stovall - Giám đốc chiến lược đầu tư của CFRA Research nhận định, giá vàng lập đỉnh chủ yếu do căng thẳng thương mại leo thang và động thái mua ròng mạnh mẽ từ các ngân hàng trung ương.

Diễn biến giá vàng hôm nay

+ Giá vàng trong nước

Lúc 6h ngày 18/10, giá vàng miếng tại Doji và SJC được niêm yết ở mức 151,5 - 153 triệu đồng/lượng (mua - bán), tăng 4,4 triệu đồng/lượng chiều mua vào, tăng 3,9 triệu đồng/lượng chiều bán ra so với đầu giờ sáng qua.

Trong khi đó, giá vàng nhẫn hiện được Doji niêm yết ở mức 150,6 triệu đồng/lượng, giá bán ra ở mức 152,1 triệu đồng/lượng, tăng 3,6 triệu đồng/lượng ở chiều mua vào và tăng 3,1 triệu đồng/lượng ở chiều bán ra so với đầu giờ sáng qua.

+ Giá vàng quốc tế

Giá vàng thế giới niêm yết trên Kitco ở mức 4.340 USD/ounce, giảm 7 USD/ounce so với đầu giờ sáng qua. Vàng tương lai giao dịch lần cuối ở mức 4.348 USD/ounce.

Dự báo giá vàng

Tính từ đầu năm, vàng đã tăng hơn 62%, nhờ căng thẳng địa chính trị, hoạt động mua vàng của các ngân hàng trung ương, dòng vốn mạnh vào các quỹ ETF và xu hướng giảm nắm giữ USD. Kỳ vọng Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) sớm hạ lãi suất cũng đang hỗ trợ cho kim loại quý này.

Bà Suki Cooper, Trưởng bộ phận nghiên cứu hàng hóa toàn cầu của Ngân hàng Standard Chartered, dự báo: “Giá vàng trung bình năm 2026 sẽ ở mức 4.488 USD/ounce, với khả năng tăng cao hơn nhờ các yếu tố cấu trúc tiếp tục hỗ trợ thị trường”.

Thị trường hiện đang đặt cược Fed sẽ giảm lãi suất 25 điểm cơ bản trong cuộc họp tháng 10 và thêm một lần nữa vào tháng 12.

Cùng ngày, ngân hàng HSBC đã nâng dự báo giá vàng trung bình năm 2025 thêm 100 USD, lên 3.455 USD/ounce, đồng thời cho rằng kim loại quý này có thể đạt mốc 5.000 USD/ounce vào năm 2026.