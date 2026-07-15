(VTC News) -

Giá tiêu trong nước hôm nay

Giá hồ tiêu trong nước hôm nay 15/7 tăng trở lại sau phiên giảm hôm qua. Cụ thể, Đắk Lắk và Lâm Đồng cùng tăng 3.000 đồng/kg, lên mức 140.000 đồng/kg. TP.HCM tăng 2.500 đồng/kg, lên 137.500 đồng/kg. Đồng Nai tăng 2.000 đồng/kg, lên 137.000 đồng/kg. Gia Lai cũng tăng 2.000 đồng/kg, lên 136.500 đồng/kg.

Trước đó, trong phiên 14/7, giá hồ tiêu đồng loạt giảm từ 3.000 - 4.000 đồng/kg so với phiên trước, đưa mặt bằng giá thu mua về 134.500 - 137.000 đồng/kg. Cụ thể, Lâm Đồng và TP.HCM cùng giảm 4.000 đồng/kg, lần lượt xuống 137.000 đồng/kg và 135.000 đồng/kg. Gia Lai giảm 3.500 đồng/kg, còn 134.500 đồng/kg, trong khi Đắk Lắk và Đồng Nai cùng giảm 3.000 đồng/kg, lần lượt về 137.000 đồng/kg và 135.000 đồng/kg.

Bảng giá tiêu trong nước từ 7/7 đến 15/7

Địa phương 7/7 8/7 9 - 13/7 14/7 15/7 Đơn vị Lâm Đồng 135.000 136.000 141.000 137.000 140.000 đồng/kg Đắk Lắk 135.000 136.000 140.000 137.000 140.000 đồng/kg TP.HCM 134.000 135.000 139.000 135.000 137.500 đồng/kg Gia Lai 134.000 135.000 138.000 134.500 136.500 đồng/kg Đồng Nai 133.000 134.000 138.000 135.000 137.000 đồng/kg

Giá hồ tiêu trong nước ngày 15/7 tăng trở lại từ 2.000 - 3.000 đồng/kg sau phiên giảm trước đó. (Ảnh minh họa)

Giá tiêu thế giới hôm nay

Trên thị trường thế giới, giá hồ tiêu mới nhất tiếp tục đi ngang. Theo Hiệp hội Hồ tiêu Quốc tế (IPC), tại Indonesia, giá tiêu đen Lampung duy trì ở mức 7.079 USD/tấn, trong khi tiêu trắng Muntok được giao dịch ở 9.198 USD/tấn.

Tại Malaysia, giá tiêu đen Kuching ASTA giữ ổn định ở mức 9.350 USD/tấn, còn tiêu trắng ASTA đạt 12.250 USD/tấn.

Trong khi đó, tại Brazil, giá tiêu đen ASTA 570 tiếp tục được chào bán ở mức 5.900 USD/tấn.

Đối với Việt Nam, giá tiêu đen xuất khẩu loại 500 g/l ở mức 5.850 USD/tấn, loại 550 g/l đạt 5.950 USD/tấn, còn tiêu trắng được giao dịch ở mức 8.200 USD/tấn.

Xuất khẩu hồ tiêu của Việt Nam sang Mỹ tiếp tục duy trì đà tăng trưởng mạnh trong những tháng đầu năm 2026. Theo Cục Xuất nhập khẩu (Bộ Công Thương), Mỹ đã nhập khẩu khoảng 40.020 tấn hạt tiêu trong 5 tháng đầu năm, với tổng kim ngạch gần 298,6 triệu USD, tăng hơn 10% về sản lượng và trên 11% về giá trị so với cùng kỳ năm ngoái.

Bảng giá tiêu thế giới hôm nay 15/7