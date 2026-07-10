Giá tiêu hôm nay 10/7: Thị trường đi ngang sau phiên tăng mạnh

(VTC News) -

Giá tiêu trong nước hôm nay

Giá hồ tiêu trong nước sáng 10/7 đi ngang so với hôm qua, dao động trong khoảng 138.000 - 141.000 đồng/kg tại các vùng trồng trọng điểm.

Lâm Đồng tiếp tục dẫn đầu với 141.000 đồng/kg, Đắk Lắk xếp sau ở mức 140.000 đồng/kg. TP.HCM duy trì mức 139.000 đồng/kg. Trong khi đó, giá hồ tiêu hôm nay tại Gia Lai và Đồng Nai cùng ở mức 138.000 đồng/kg. Chênh lệch giữa địa phương có giá cao nhất và thấp nhất hiện ở mức 3.000 đồng/kg.

Bảng giá tiêu trong nước hôm nay 10/7/2026

Địa phương Giá Thay đổi so với hôm trước Đơn vị Lâm Đồng 141.000 Đi ngang đồng/kg Đắk Lắk 140.000 Đi ngang đồng/kg TP.HCM 139.000 Đi ngang đồng/kg Gia Lai 138.000 Đi ngang đồng/kg Đồng Nai 138.000 Đi ngang đồng/kg

Giá tiêu trong nước đi ngang sau khi tăng mạnh. (Ảnh minh họa: Doanh nghiệp và Kinh tế xanh)

Phiên trước (9/7), giá tiêu tăng mạnh trên diện rộng. Trong đó, Lâm Đồng tăng 5.000 đồng/kg lên 141.000 đồng/kg. Đắk Lắk, TP.HCM và Đồng Nai cùng tăng 4.000 đồng/kg, lần lượt đạt 140.000 đồng/kg, 139.000 đồng/kg và 138.000 đồng/kg. Riêng Gia Lai tăng 3.000 đồng/kg, lên 138.000 đồng/kg.

Giá tiêu thế giới hôm nay

Thị trường hồ tiêu thế giới chưa xuất hiện biến động mới khi giá tại các quốc gia xuất khẩu lớn tiếp tục đi ngang. Theo Hiệp hội Hồ tiêu Quốc tế (IPC), Indonesia giữ giá tiêu đen Lampung ở mức 7.121 USD/tấn và tiêu trắng Muntok ở mức 9.253 USD/tấn.

Tại Malaysia, tiêu đen Kuching ASTA và tiêu trắng lần lượt được chào bán ở mức 9.350 USD/tấn và 12.250 USD/tấn, trong khi Brazil duy trì giá tiêu đen ASTA 570 ở mức 5.900 USD/tấn.

Đối với Việt Nam, giá tiêu đen xuất khẩu loại 500 g/l và 550 g/l tiếp tục ổn định ở mức 6.100 - 6.200 USD/tấn, còn tiêu trắng giữ ở mức 9.000 USD/tấn.

Bảng giá tiêu thế giới hôm nay 10/7/2026

Quốc gia Loại tiêu Giá (USD/tấn) Indonesia Tiêu đen Lampung 7.121 Indonesia Tiêu trắng Muntok 9.253 Malaysia Tiêu đen Kuching ASTA 9.350 Malaysia Tiêu trắng 12.250 Brazil Tiêu đen ASTA 570 5.900 Việt Nam Tiêu đen 500 g/l 6.100 Việt Nam Tiêu đen 550 g/l 6.200 Việt Nam Tiêu trắng 9.000

Hiệp hội Hồ tiêu và Cây gia vị Việt Nam cho biết, trong 6 tháng đầu năm 2026, Việt Nam xuất khẩu 145.686 tấn hồ tiêu, tổng kim ngạch xuất khẩu đạt 940,5 triệu USD, tăng 17,4% về lượng và 10,6% về giá trị so với cùng kỳ năm 2025.

Châu Á tiếp tục là khu vực xuất khẩu lớn nhất của Việt Nam với 66.456 tấn, chiếm 45,6% tổng lượng xuất khẩu và tăng 15,2% so với cùng kỳ năm trước. Trong khu vực này, Trung Quốc nhập khẩu 15.244 tấn, tăng mạnh 64%, UAE đạt 9.703 tấn, tăng 10,9%.