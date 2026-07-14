Giá tiêu hôm nay 14/7: Đồng loạt quay đầu giảm

(VTC News) -

Giá tiêu trong nước hôm nay

Giá hồ tiêu trong nước hôm nay 14/7 đồng loạt giảm từ 3.000 - 4.000 đồng/kg so với phiên trước, đưa mặt bằng giá thu mua về mức 134.500 - 137.000 đồng/kg.

Cụ thể, Lâm Đồng và TP.HCM cùng giảm 4.000 đồng/kg, lần lượt xuống 137.000 đồng/kg và 135.000 đồng/kg. Gia Lai giảm 3.500 đồng/kg, còn 134.500 đồng/kg. Trong khi đó, Đắk Lắk và Đồng Nai cùng giảm 3.000 đồng/kg, lần lượt về mức 137.000 đồng/kg và 135.000 đồng/kg.

Trước đó, hôm 8/7, giá tiêu đồng loạt tăng thêm 1.000 đồng/kg so với hôm 7/7. Đến hôm 9/7, thị trường tiếp tục tăng 3.000 - 5.000 đồng/kg, đưa giá thu mua lên 138.000 - 141.000 đồng/kg và duy trì mức này đến hết hôm 13/7 trước khi quay đầu giảm trong phiên 14/7.

Bảng so sánh giá tiêu trong nước từ 7/7 đến 14/7

Địa phương 7/7 8/7 9 - 13/7 14/7 Đơn vị Lâm Đồng 135.000 136.000 141.000 137.000 đồng/kg Đắk Lắk 135.000 136.000 140.000 137.000 đồng/kg TP.HCM 134.000 135.000 139.000 135.000 đồng/kg Gia Lai 134.000 135.000 138.000 134.500 đồng/kg Đồng Nai 133.000 134.000 138.000 135.000 đồng/kg

Giá hồ tiêu trong nước hôm nay 14/7 đồng loạt giảm. (Ảnh minh họa: VOV)

Giá tiêu thế giới hôm nay

Theo Hiệp hội Hồ tiêu Quốc tế (IPC), cập nhật đến sáng 14/7, giá hồ tiêu thế giới tiếp tục đi ngang so với phiên trước.

Tại Indonesia, tiêu đen Lampung hiện ở mức 7.079 USD/tấn và tiêu trắng Muntok 9.198 USD/tấn. So với tuần trước, cả hai chủng loại đều giảm 0,59%.

Tại Brazil, tiêu đen ASTA 570 được chào bán ở 5.900 USD/tấn, giữ nguyên so với cả phiên trước và tuần trước.

Đối với Malaysia, tiêu đen Kuching ASTA duy trì ở mức 9.350 USD/tấn, còn tiêu trắng ASTA ở mức 12.250 USD/tấn. Mức giá này không thay đổi so với tuần trước.

Trong khi đó, giá tiêu xuất khẩu hôm nay của Việt Nam tiếp tục duy trì ở mức 5.850 USD/tấn đối với tiêu đen loại 500 g/l, 5.950 USD/tấn đối với tiêu đen loại 550 g/l và 8.200 USD/tấn đối với tiêu trắng. So với tuần trước, tiêu đen loại 500 g/l giảm 4,10%, tiêu đen loại 550 g/l giảm 4,03%, trong khi tiêu trắng giảm 8,89%.

Bảng giá tiêu thế giới hôm nay 14/7