Giá tiêu hôm nay 11/7: Trong nước ổn định, thế giới biến động nhẹ

Giá hồ tiêu trong nước hôm nay 11/7 tiếp tục ổn định, dao động từ 138.000 - 141.000 đồng/kg tại các vùng trồng trọng điểm. Đây là phiên thứ hai liên tiếp thị trường duy trì mặt bằng giá sau đợt tăng mạnh hôm 9/7.
Lâm Đồng vẫn là địa phương có mức giá cao nhất, đạt 141.000 đồng/kg, tiếp đến là Đắk Lắk với 140.000 đồng/kg và TP.HCM ở mức 139.000 đồng/kg. Tiêu tại Gia Lai và Đồng Nai cùng được thu mua 138.000 đồng/kg. Mức chênh lệch giữa địa phương cao nhất và thấp nhất hiện là 3.000 đồng/kg.
Trước đó, trong phiên 9/7, thị trường đồng loạt tăng giá. Lâm Đồng tăng 5.000 đồng/kg lên 141.000 đồng/kg, Đắk Lắk, TP.HCM và Đồng Nai cùng tăng 4.000 đồng/kg, lần lượt lên 140.000 đồng/kg, 139.000 đồng/kg và 138.000 đồng/kg. Gia Lai tăng 3.000 đồng/kg, đạt 138.000 đồng/kg. Sang phiên 10/7, giá tiêu ổn định và xu hướng này tiếp tục được duy trì trong phiên hôm nay.
Bảng giá hồ tiêu trong nước hôm nay 11/7/2026
|
Địa phương
|
Giá (đồng/kg)
|
So với hôm qua
|
Lâm Đồng
|
141.000
|
Không đổi
|
Đắk Lắk
|
140.000
|
Không đổi
|
TP.HCM
|
139.000
|
Không đổi
|
Gia Lai
|
138.000
|
Không đổi
|
Đồng Nai
|
138.000
|
Không đổi
Theo Hiệp hội Hồ tiêu Quốc tế (IPC), cập nhật đến sáng 11/7, tiêu đen Lampung của Indonesia có giá 7.079 USD/tấn, tăng 0,11% so với phiên cập nhật trước, còn tiêu trắng Muntok tăng 0,12%, lên 9.198 USD/tấn.
Đối với các thị trường còn lại, IPC ghi nhận giá tiêu đen ASTA 570 của Brazil ở mức 5.900 USD/tấn. Tại Malaysia, tiêu đen Kuching ASTA và tiêu trắng ASTA lần lượt có giá 9.350 USD/tấn và 12.250 USD/tấn.
Giá tiêu xuất khẩu của Việt Nam giữ ổn định, với tiêu đen loại 500 g/l ở mức 5.850 USD/tấn, tiêu đen loại 550 g/l ở mức 5.950 USD/tấn và tiêu trắng ASTA ở mức 8.200 USD/tấn.
Bảng giá hồ tiêu thế giới hôm nay 11/7/2026
|
Quốc gia
|
Loại tiêu
|
Giá (USD/tấn)
|
Biến động (%)
|
Indonesia
|
Tiêu đen Lampung
|
7.079
|
+0,11%
|
Indonesia
|
Tiêu trắng Muntok
|
9.198
|
+0,12%
|
Brazil
|
Tiêu đen ASTA 570
|
5.900
|
0,00%
|
Malaysia
|
Tiêu đen Kuching ASTA
|
9.350
|
0,00%
|
Malaysia
|
Tiêu trắng ASTA
|
12.250
|
0,00%
|
Việt Nam
|
Tiêu đen 500 g/l
|
5.850
|
0,00%
|
Việt Nam
|
Tiêu đen 550 g/l
|
5.950
|
0,00%
|
Việt Nam
|
Tiêu trắng ASTA
|
8.200
|
0,00%
* Thông tin mang tính tham khảo. Giá hồ tiêu có thể biến động theo diễn biến thị trường.