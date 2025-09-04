Giá mâm cỗ cúng Rằm tháng 7 đắt đỏ, bà nội trợ thắt chặt chi tiêu

(VTC News) -

Sát ngày Rằm tháng 7 (lễ Vu Lan), thị trường thực phẩm, đồ cúng rất nhộn nhịp, đặc biệt dịch vụ nấu cỗ đắt khách hơn bao giờ hết, với mức giá dao động từ vài trăm đến vài triệu đồng/mâm, tuỳ quy mô và số lượng món ăn.

Thị trường mâm cúng Rằm tháng 7 gồm cỗ chay và cỗ mặn. Mâm cỗ chay giá dao động từ khoảng 500.000 - 1,5 triệu đồng/mâm.

Thông thường, mâm cỗ chay rẻ nhất sẽ gồm các món cơ bản như: nem hải sản, giò nấm hấp, thịt chay nướng lá mắc mật, nộm bò chay tái chanh, tôm chay chiên xù, rau xào thập cẩm, canh măng giò chay. Trong khi đó, mâm cỗ chay tiền triệu thì gồm hơn chục món đa dạng, giúp mâm cỗ gia chủ thêm phần đầy đặn, hấp dẫn.

Mâm cỗ chay cúng Rằm tháng 7 có nhiều mức giá. (Ảnh: Facebook)

Chị Thu Giang (chủ bếp online ở Hà Nội) cho biết, Rằm tháng 7 năm nay, tình hình mua sắm cỗ chậm hơn so với mọi năm do nhiều gia đình có xu hướng chi tiêu tiết kiệm. Năm trước, khách đặt cỗ sôi động từ 1/7 Âm lịch, năm nay khách đặt cỗ đông từ khoảng 9/7 Âm lịch. Các đơn hàng chủ yếu là set cỗ chay giá khoảng 500.000 - 700.000 đồng/mâm.

"Những mâm giá tiền triệu mọi năm vẫn nhiều người đặt thì năm nay ít hơn hẳn", chị nói.

Ngoài ra, trên thị trường còn có những set chay đơn giản giá chỉ từ 175.000 - 190.000 đồng/set, gồm gà chay, chả chay, món xào, giò lụa chay, nem hải sản chay, thịt xiên mắc mật chay và xôi ngũ sắc. Với giá hợp lý, set chay đơn giản và thanh tịnh này đang được nhiều chị em chọn mua để tiết kiệm chi phí.

Set chay đơn giản giá chưa đến 200.000 đồng. (Ảnh: Facebook)

Trong khi đó, giá mâm cỗ mặn cúng Rằm tháng 7 dao động khá lớn tùy vào số lượng món, nguyên liệu và địa điểm đặt mua. Mâm cỗ mặn cơ bản (5–7 món: gà luộc, xôi gấc, nem rán, canh miến, giò chả, rau xào, hoa quả) giá từ 1 triệu – 1,2 triệu đồng/mâm.

Mâm cỗ mặn đầy đủ, truyền thống (8–10 món, thêm thịt kho, canh bóng, chè trôi nước, bánh chay…) giá dao động 1,3 – 1,8 triệu đồng.

Mâm cỗ mặn cao cấp (có thêm các món đặc biệt như bồ câu hầm, chân giò muối, hải sản, lẩu…) có giá từ 2 – 3 triệu đồng/mâm, thường phục vụ cho gia đình đông người hoặc nhu cầu cúng lớn.

Mâm cỗ mặn cúng Rằm tháng 7. (Ảnh: Facebook)

Chị Thu Trang - chủ cơ sở kinh doanh mâm cỗ trọn gói ở Hà Nội cho biết, những năm trước khách hàng có xu hướng đặt nguyên mâm, nhưng năm nay khách ưu tiên một số món ăn cần thiết để đặt hàng. Những mâm cỗ được lựa chọn hầu hết là các mâm nhỏ khoảng 5 -7 món. Nguyên nhân chính theo chị Trang là do người dân đã có tâm lý thắt chặt chi tiêu hơn trước.