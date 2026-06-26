Gia đình xin hoãn mổ để kịp chuyến du lịch, bác sĩ dứt khoát cứu mạng cụ bà

(VTC News) -

Người phụ nữ gần 80 tuổi được người nhà đưa vào bệnh viện E trong tình trạng sốt cao, rét run, mệt lả và đau vùng thắt lưng trái. Người nhà cho rằng bệnh nhân chỉ bị cúm hoặc viêm họng thông thường nên khá chủ quan.

Sau khi thăm khám, bác sĩ phát hiện dấu hiệu rung thận trái dương tính, nghi ngờ người bệnh bị ứ mủ thận do sỏi niệu quản gây tắc nghẽn đường tiết niệu. Bệnh nhân lập tức được chỉ định xét nghiệm máu, chụp cắt lớp vi tính (CT) ổ bụng, đồng thời truyền dịch, dùng thuốc hạ sốt và kháng sinh phổ rộng.

Kết quả CT cho thấy một viên sỏi niệu quản đoạn 1/3 trên chặn dòng nước tiểu từ thận xuống bàng quang, khiến thận trái ứ đầy mủ. Theo bác sĩ, đây là tình trạng cấp cứu ngoại khoa, nếu không giải quyết tắc nghẽn ngay có thể dẫn đến nhiễm khuẩn huyết, sốc nhiễm khuẩn và đe dọa tính mạng.

Phẫu thuật khẩn trong đêm để cứu bệnh nhân

Tuy nhiên, khi được tư vấn phẫu thuật khẩn cấp, gia đình người bệnh lại tỏ ra ngập ngừng. Họ cho biết đã đặt vé máy bay để sáng hôm sau đưa mẹ đi du lịch nên mong muốn xin điều trị nội khoa, chờ thêm đến sáng.

Trước sự chần chừ có thể khiến người bệnh mất cơ hội cứu sống, bác sĩ Mai Văn Lực (khoa Thận tiết niệu và Nam học) buộc phải nói dứt khoát: "Chúng tôi đang cố gắng để cứu bệnh nhân. Tình trạng ứ mủ thận rất nguy hiểm, càng trì hoãn nguy cơ nhiễm trùng máu càng cao. Tính mạng của bệnh nhân không thể chờ đến sáng mai".

Sau khi được giải thích rõ mức độ nghiêm trọng của bệnh, gia đình đồng ý ký cam kết phẫu thuật. Tuy nhiên, vừa lên bàn mổ, người bệnh bất ngờ rơi vào sốc nhiễm khuẩn với biểu hiện sốt cao, rét run và tụt huyết áp. Ê-kíp gây mê hồi sức nhanh chóng ổn định huyết động để bác sĩ tiến hành nội soi đặt ống dẫn lưu, giải phóng tắc nghẽn và dẫn lưu lượng mủ trong thận ra ngoài.

Ca phẫu thuật diễn ra thành công, người bệnh dần ổn định, thoát khỏi tình trạng nguy kịch.

Theo bác sĩ Lực, việc gia đình bệnh nhân ban đầu muốn hoãn phẫu thuật để kịp chuyến du lịch không phải trường hợp cá biệt. Trong cấp cứu, nhiều người bệnh và người nhà chưa hiểu hết mức độ nghiêm trọng của bệnh nên dễ chần chừ hoặc băn khoăn trước các chỉ định điều trị khẩn cấp.

Từ kinh nghiệm nhiều năm trực cấp cứu, bác sĩ cho biết luôn chủ động giải thích ngay khi tiếp nhận người bệnh ba vấn đề quan trọng: người bệnh đang mắc gì, bác sĩ sẽ thực hiện những can thiệp nào và dự kiến phải chờ bao lâu để có kết quả hoặc hướng xử trí tiếp theo. Nhiều trường hợp nhờ được giải thích kịp thời đã không bỏ lỡ 'thời gian vàng' để cấp cứu, đồng thời hạn chế những hiểu lầm, bức xúc không đáng có giữa người bệnh và nhân viên y tế.