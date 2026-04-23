Garmin Health Awards 2026 khởi động tìm kiếm nền tảng sức khỏe số tại châu Á

Garmin vừa chính thức thông báo mở cổng đăng ký toàn cầu cho giải thưởng Garmin Health Awards 2026.

Sự kiện nằm trong khuôn khổ hội nghị thường niên Garmin Health Summit, dự kiến diễn ra từ ngày 28 đến 29/10/2026 tại Bangkok, Thái Lan, nhằm tìm kiếm và vinh danh các giải pháp công nghệ tích hợp dữ liệu thiết bị đeo vào hệ sinh thái y tế số.

Để đủ điều kiện tham gia, các dự án công nghệ phải đáp ứng tiêu chí đã được triển khai thực tế trên thị trường và có tích hợp phần cứng của Garmin như đồng hồ thông minh, vòng đeo tay theo dõi vận động hoặc cân điện tử.

Các giải pháp dự thi cần phân loại theo một trong ba lĩnh vực trọng tâm bao gồm: Chăm sóc sức khỏe và nghiên cứu (các thử nghiệm lâm sàng, theo dõi bệnh nhân, phục hồi chức năng); Bảo hiểm và sức khỏe nhân sự (đánh giá rủi ro, an toàn lao động); Thể thao và sức khỏe tổng quát.

Ông Jörn Watzke, Giám đốc cấp cao phụ trách Kinh doanh toàn cầu Garmin Health, nhận định thế giới đang chứng kiến sự phát triển kinh doanh mạnh mẽ tại châu Á.

Ông cho rằng Bangkok (Thái Lan) là địa điểm lý tưởng để quy tụ các lãnh đạo, doanh nhân và giới truyền thông toàn cầu cùng khám phá các giải pháp sức khỏe số tiên tiến, cũng như lắng nghe chia sẻ từ những chuyên gia và nhà tiên phong trong ngành.

“Kể từ năm 2019, Garmin Health Summit đã trở thành nơi diễn ra nhiều công bố quan trọng và kết nối giá trị - từ việc giới thiệu cơ hội nghiên cứu mang tính bước ngoặt với King’s College London đến sự kiện kết nối tại sàn giao dịch chứng khoán New York trong buổi tiếp đón năm ngoái”, ông Watzke nói.

Theo thể lệ, thời gian nhận hồ sơ tham dự sẽ kéo dài từ ngày 14/4 đến hết ngày 8/5/2026. Ban tổ chức sẽ đánh giá các nền tảng dựa trên những tiêu chí về lợi ích mang lại cho người dùng, khả năng mở rộng quy mô, tính độc đáo và hiệu quả ứng dụng thực tiễn.

Danh sách các đội lọt vào vòng chung kết dự kiến được công bố vào tháng 6/2026. Các đại diện này sẽ được mời đến Bangkok để trực tiếp trình bày dự án trước khách tham dự và hội đồng giám khảo chuyên môn.

Giải pháp xuất sắc nhất giành chiến thắng sẽ nhận được gói phần thưởng là các thiết bị công nghệ với tổng trị giá lên đến 10.000 USD.