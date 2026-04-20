Bosch rót mạnh vào đổi mới sáng tạo, đặt mục tiêu tăng trưởng 5% năm 2026

Trong bối cảnh kinh tế toàn cầu nhiều biến động và căng thẳng địa chính trị gia tăng, Tập đoàn Bosch tiếp tục đặt trọng tâm vào đổi mới sáng tạo để thúc đẩy tăng trưởng trong năm tài chính 2026.

Theo kế hoạch, tập đoàn cộng nghệ đến từ Đức kỳ vọng đạt mức tăng trưởng doanh thu từ 2 - 5% và biên lợi nhuận hoạt động từ 4 - 6%.

Để hiện thực hóa mục tiêu này, tập đoàn duy trì mức đầu tư cao vào các lĩnh vực chiến lược như tự động hóa, số hóa, điện khí hóa và trí tuệ nhân tạo. Riêng năm 2025, Bosch đã chi khoảng 12 tỷ euro cho nghiên cứu và phát triển (R&D).

Ông Stefan Hartung, Chủ tịch Hội đồng quản trị Robert Bosch GmbH, cho biết việc kết hợp đổi mới sáng tạo với các biện pháp tái cấu trúc, tối ưu chi phí sẽ là điều kiện quan trọng để nâng cao năng lực cạnh tranh và tạo nền tảng tăng trưởng dài hạn.

Ông Stefan Hartung, Chủ tịch Hội đồng quản trị Robert Bosch GmbH.

Tăng trưởng nhẹ trong năm 2025

Năm tài chính 2025, Bosch đạt doanh thu 91 tỷ euro, tăng nhẹ so với mức 90,3 tỷ euro của năm trước. Sau khi điều chỉnh theo tỷ giá, mức tăng tương đương 4,1%.

Tuy nhiên, lợi nhuận biên hoạt động giảm xuống còn 2%, thấp hơn mức 3,5% của năm 2024. Nguyên nhân chủ yếu đến từ các khoản dự phòng khoảng 2,7 tỷ euro liên quan đến tái cấu trúc và điều chỉnh nhân sự nhằm tăng tính linh hoạt trong dài hạn.

Dù vậy, Bosch vẫn duy trì vị thế là một trong những tập đoàn công nghiệp có năng lực đổi mới hàng đầu, với khoảng 6.300 bằng sáng chế được đăng ký trong năm 2025, tiếp tục dẫn đầu tại Đức.

Bosch tiếp tục coi Việt Nam là một trong những thị trường quan trọng trong khu vực. Tính từ khi thành lập năm 1994 đến nay, tập đoàn đã đầu tư khoảng 500 triệu euro tại Việt Nam, trở thành một trong những nhà đầu tư Đức lớn nhất tại đây.

Trong năm 2025, Bosch Việt Nam ghi nhận tăng trưởng ổn định ở các lĩnh vực chủ chốt như dụng cụ điện cầm tay, giải pháp công nghiệp, giải pháp di chuyển và thiết bị gia dụng.

Bên cạnh mở rộng kinh doanh, Bosch tăng cường đầu tư vào sản xuất và R&D, đồng thời nâng cao vai trò của Việt Nam trong mạng lưới dịch vụ toàn cầu. Việt Nam đang dần trở thành trung tâm dịch vụ khu vực trong các lĩnh vực hậu cần, chuỗi cung ứng và dịch vụ bán hàng.

Tập đoàn cũng đẩy mạnh xây dựng thương hiệu thông qua các chương trình như Bosch Tech Tour và chiến dịch “Nhà Này Phải Có Bosch”, nhằm đưa công nghệ đến gần hơn với người tiêu dùng.

Cạnh tranh bằng đổi mới sáng tạo

Trong bối cảnh cạnh tranh toàn cầu gia tăng, Bosch xác định đổi mới sáng tạo là yếu tố cốt lõi để tạo khác biệt. Theo chiến lược 2030, tập đoàn đặt mục tiêu trở thành một trong ba nhà cung cấp hàng đầu tại các thị trường trọng điểm.

Bosch cũng đã hoàn tất các cuộc đàm phán về tái cấu trúc tại Đức nhằm kiểm soát chi phí, đặc biệt trong lĩnh vực Giải pháp di chuyển. Lãnh đạo tập đoàn cho biết các biện pháp này được triển khai với mục tiêu cân bằng giữa hiệu quả kinh doanh và trách nhiệm xã hội.

Năm 2026, Bosch nhận định nền kinh tế toàn cầu sẽ tiếp tục tăng trưởng chậm, chịu ảnh hưởng từ bất ổn địa chính trị và áp lực lạm phát. Dù vậy, trong quý I, doanh thu của tập đoàn vẫn duy trì ổn định, tăng khoảng 5% sau điều chỉnh tỷ giá.

Để tăng khả năng tiếp cận thị trường vốn, Bosch dự kiến lần đầu công bố báo cáo tài chính hợp nhất tạm thời cho nửa đầu năm. Theo lãnh đạo tập đoàn, điều này giúp tăng tính linh hoạt tài chính, dù Bosch vẫn có khả năng tự tài trợ mạnh.

Bosch xác định công nghệ cảm biến và vi điện tử là một trong những động lực tăng trưởng chính. Thị trường cảm biến toàn cầu được dự báo đạt hơn 440 tỷ USD vào năm 2031, trong đó các ứng dụng robot và xe tự hành đóng vai trò quan trọng.

Trong lĩnh vực ô tô, cảm biến quán tính giúp phương tiện xác định vị trí ngay cả khi mất tín hiệu GPS hoặc camera, đóng vai trò tương tự “giác quan thăng bằng” của con người.

Bosch cũng đẩy mạnh phát triển các giải pháp phần mềm ô tô và trí tuệ nhân tạo. Nền tảng AI mới của hãng có khả năng cá nhân hóa trải nghiệm lái xe, từ điều chỉnh gương, chế độ vận hành đến tối ưu hệ thống an toàn.

Tập đoàn cho biết đã nhận được các đơn hàng trị giá khoảng 10 tỷ euro trong lĩnh vực hỗ trợ lái xe thông minh trong năm 2025.

Trong lĩnh vực hàng tiêu dùng, Bosch ứng dụng AI vào các sản phẩm gia dụng như lò nướng điều khiển bằng giọng nói. Thị trường thiết bị gia dụng toàn cầu được dự báo đạt khoảng 5 tỷ thiết bị vào năm 2030.

Ở mảng dịch vụ, Bosch Global Service Solutions được kỳ vọng đạt tăng trưởng doanh thu hai chữ số đến năm 2030 nhờ các giải pháp số hóa và AI, bao gồm dịch vụ hỗ trợ xe và quản lý đội xe.