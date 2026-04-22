Hai ‘đại gia’ logistics bắt tay đẩy hàng Việt tiếp cận thị trường quốc tế

Chiều 22/4, Tập đoàn Federal Express (FedEx), một trong những công ty vận tải chuyển phát nhanh lớn nhất thế giới, và Tổng Công ty Cổ phần Bưu chính Viettel (Viettel Post) công bố thiết lập mối quan hệ hợp tác chiến lược tại Việt Nam.

Tập đoàn Federal Express (FedEx) và Viettel Post công bố hợp tác chiến lược. (Ảnh: Chí Hiếu)

Viettel Post sẽ đảm nhiệm vai trò Đối tác vận hành mạng lưới toàn quốc (National Network Provider - NNP) của FedEx tại Việt Nam. Trong đó, "đại gia" logistics Mỹ sẽ tận dụng đội xe phủ rộng khắp quốc gia, cùng cơ sở hạ tầng nội địa của Viettel Post để phục vụ tốt hơn các khách hàng tại thị trường giao thương và thương mại điện tử đang phát triển mạnh mẽ của Việt Nam.

Theo thỏa thuận, Viettel Post đảm nhận các vai trò vận hành then chốt, bao gồm: quy trình giao nhận hàng từ đầu đến cuối, vận hành kho bãi, cùng hoạt động điều phối thông quan nhằm tạo điều kiện cho dòng chảy logistics xuyên biên giới trở nên hiệu quả, đồng bộ và tin cậy hơn.

Ông Masamichi Ujiie, Chủ tịch FedEx khu vực Bắc và Nam Thái Bình Dương. (Ảnh: Chí Hiếu)

Việc tích hợp mạng lưới vận hành logistics toàn cầu của FedEx cùng hạ tầng logistics nội địa của Viettel Post tạo nên một chuỗi cung ứng đầu - cuối liền mạch hơn.

“Thông qua việc hợp tác với một đơn vị logistics quốc gia hàng đầu và uy tín như Viettel Post, chúng tôi tái khẳng định cam kết dài hạn tại Việt Nam, đồng thời nâng cao năng lực cung cấp các dịch vụ nhanh hơn, linh hoạt hơn và kết nối toàn cầu tốt hơn cho khách hàng”, ông Masamichi Ujiie, Chủ tịch FedEx khu vực Bắc và Nam Thái Bình Dương, nhấn mạnh.

Ông Đinh Thanh Sơn, Phó Tổng Giám đốc Viettel Post. (Ảnh: Chí Hiếu)

Việt Nam đang đóng vai trò ngày càng quan trọng trong chuỗi cung ứng toàn cầu với tổng kim ngạch thương mại vượt mốc 930 tỷ USD vào năm 2025.

Trong bối cảnh này, việc tăng cường kết nối trực tiếp giữa hạ tầng logistics trong nước và các mạng lưới quốc tế là yếu tố then chốt nhằm nâng cao năng lực xuất khẩu và thúc đẩy dòng chảy thương mại.

“Bằng cách kết nối trực tiếp hạ tầng toàn quốc của chúng tôi với mạng lưới toàn cầu của FedEx, doanh nghiệp Việt Nam, đặc biệt là các doanh nghiệp vừa và nhỏ, sẽ có cơ hội tiếp cận tốt hơn với thị trường quốc tế thông qua một chuỗi logistics liền mạch và tối ưu hơn.”, ông Đinh Thanh Sơn, Phó Tổng Giám đốc Viettel Post, chia sẻ.

Trên nền tảng hợp tác này, Viettel Post sẽ tiếp tục nâng cấp hệ thống vận hành theo hướng minh bạch, nhất quán và tiệm cận với các tiêu chuẩn quốc tế của FedEx.

Áp dụng các tiêu chuẩn vận hành quốc tế của FedEx vào quy trình quản lý và theo dõi đơn hàng, cũng như minh bạch thông tin hứa hẹn sẽ nâng tầm chất lượng dịch vụ, đồng thời tạo động lực cho sự phát triển không ngừng của ngành logistics Việt Nam.