EVNHANOI đảm bảo điện phục vụ Đại hội đại biểu Đảng bộ thành phố Hà Nội

(VTC News) -

Tổng Công ty Điện lực TP Hà Nội (EVNHANOI) huy động hơn 200 ca trực đảm điện phục vụ Đại hội đại biểu Đảng bộ thành phố Hà Nội lần thứ XVIII, nhiệm kỳ 2025-2030. Đồng thời xây dựng phương án chi tiết nhằm đảm bảo cung cấp điện an toàn, liên tục và ổn định từ 22h ngày 14/10/2025 đến 6h ngày 18/10/2025.

EVNHANOI đã xây dựng phương án đảm bảo cung cấp điện an toàn, liên tục và ổn định phục vụ Đại hội đại biểu Đảng bộ Thành phố Hà Nội lần thứ XVIII.

Với mục tiêu trọng tâm là Trung tâm Hội nghị Quốc gia và các địa điểm ăn nghỉ của đại biểu, EVNHANOI cam kết không thực hiện ngừng giảm cung cấp điện lưới cao, trung, hạ áp trong suốt thời gian diễn ra sự kiện, bao gồm cả các buổi sơ duyệt, tổng duyệt.

Những địa điểm quan trọng được cấp điện bằng 2 nguồn điện lưới với hệ thống tự động chuyển nguồn (ATS) và máy phát điện dự phòng cùng hệ thống lưu điện (UPS). Các trạm biến áp (TS1-TS5, T3, T6) với tổng công suất hơn 17.800kVA đảm bảo cấp điện cho hội trường và khu vực xung quanh. Đồng thời, EVNHANOI đã bố trí lực lượng ứng trực và sẵn sàng xử lý sự cố, sửa chữa điện 24/24h.

EVNHANOI phối hợp cùng đơn vị quản lý kiểm tra hệ thống máy phát tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia.

Công ty Điện lực Từ Liêm được giao phối hợp chặt chẽ với Ban tổ chức và Trung tâm Hội nghị Quốc gia để kiểm tra, vận hành và bổ sung UPS nếu cần. Dự báo phụ tải đạt Pmax 4.860MW và Amax 90.000MWh/ngày, EVNHANOI bố trí lực lượng trực 24/24, sẵn sàng xử lý sự cố tại các địa điểm trọng yếu.

EVNHANOI phối hợp cùng đơn vị quản lý kiểm tra hệ thống UPS phục vụ hội trường.

Các công ty điện lực Ba Đình, Hoàn Kiếm, Từ Liêm đã chủ động cập nhật thông tin địa điểm ăn nghỉ của đại biểu để đảm bảo cấp điện liên tục. Hệ thống báo cáo hàng ngày được thực hiện nghiêm túc, gửi đến Thành ủy, UBND TP Hà Nội và các cơ quan liên quan, đảm bảo minh bạch và kịp thời.

EVNHANOI sẵn sàng đảm bảo nguồn điện an toàn, liên tục và ổn định phục vụ Đại hội đại biểu Đảng bộ Thành phố Hà Nội lần thứ XVIII.

Với sự chuẩn bị bài bản, EVNHANOI đã chuẩn bị đầy đủ nhân lực, thiết bị, vật tư dự phòng sẵn sàng cho bất kỳ tình huống xảy ra, đảm bảo nguồn điện an toàn, liên tục và ổn định phục vụ Đại hội Đảng bộ TP Hà Nội lần thứ XVIII diễn ra thành công, an toàn và trang trọng.