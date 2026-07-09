(VTC News) -

Trong sinh hoạt hàng ngày, có những thói quen quen thuộc đến mức chúng ta hiếm khi mổ xẻ hay hoài nghi về tính khoa học của chúng. Một trong số đó là việc làm sạch sau khi đi vệ sinh. Tại các quốc gia phương Tây, giấy vệ sinh là vật bất ly thân và được xem là chuẩn mực của sự văn minh. Ngược lại, tại Việt Nam cũng như nhiều nước châu Á và Trung Đông, vòi xịt vệ sinh (bidet shower) lại là thiết bị không thể thay thế trong toilet.

Vậy đứng dưới góc độ khoa học, sức khỏe và môi trường, phương pháp nào thực sự vượt trội hơn? Câu trả lời có thể khiến những người phải suy nghĩ lại.

Nhiều người tranh luận xem dùng giấy vệ sinh và vòi xịt thì sạch hơn? (Ảnh: iStock)

Dùng giấy vệ sinh hay vòi xịt tốt hơn?

Một nghiên cứu vào năm 2022 tại Nhật Bản đã chỉ ra rằng thói quen dùng giấy vệ sinh có thể mất vệ sinh hơn bạn tưởng rất nhiều.

Bác sỹ Shigeharu Oie tại bệnh viện Đại học Yamaguchi thực hiện thí nghiệm với 32 sinh viên điều dưỡng. Mỗi người được đeo găng tay y tế chuyên dụng sử dụng 4 lớp giấy vệ sinh và vòi xịt sau khi đi đại tiện. các tình nguyện viên được tự do lựa chọn lượng nước, thời gian xịt rửa.

Sau đó, nhóm nghiên cứu tiến hành kiểm tra mức độ nhiễm khuẩn trên găng tay. Số lượng vi khuẩn trên găng tay của người dùng giấy vệ sinh cao gấp 7-10 lần của người dùng vòi xịt. Từ đó nhóm tác giả chứng minh rằng dùng giấy vệ sinh sẽ để lại nhiều vi khẩn trên tay hơn.

Dùng giấy vệ sinh để lại nhiều vi khuẩn trên tay hơn dùng vòi xịt. (Ảnh: iStock)

Tiến sĩ Trisha Pasricha đến từ Viện Nghiên cứu Ruột-Não tại trường Trường Đại học Y Harvard cũng đồng tình với kết quả trên.

Bà luôn khuyến nghị bệnh nhân gặp các vấn đề về tiêu hóa, như hội chứng ruột kích thích gây tiêu chảy, nên sử dụng thiết bị này. Việc lau chùi liên tục bằng giấy khiến da của họ bị tổn thương nghiêm trọng.

Tiến sĩ Pasricha cho biết: "Vòi xịt là giải pháp tuyệt vời cho những ai gặp khó khăn trong việc vận động, xoay người để lau chùi, và đặc biệt lý tưởng cho những người bị bệnh trĩ, xước hậu hậu môn hoặc phụ nữ đang trong giai đoạn phục hồi sau sinh".

Dùng vòi xịt tiết kiệm hơn giấy vệ sinh

Hơn thế nữa, việc cắt giảm lượng giấy tiêu thụ là một tin không thể vui hơn đối với môi trường. Mỗi lần bấm xịt chỉ tiêu tốn khoảng 450 ml nước – một con số tối ưu hơn rất nhiều so với mức 23 lít nước và 700 gram gỗ chỉ để sản xuất ra một cuộn giấy vệ sinh duy nhất.

Xét về mặt chi phí lâu dài, vòi xịt vệ sinh là một khoản đầu tư vô cùng thông minh. Bạn chỉ cần lắp đặt một lần và có thể sử dụng trong nhiều năm với chi phí tiền nước tăng lên không đáng kể. Ngược lại, chi phí mua giấy vệ sinh là một khoản chi tiêu lặp đi lặp lại hàng tháng và có xu hướng ngày càng đắt đỏ do lạm phát và khan hiếm nguyên liệu gỗ.

Vòi xịt hay các loại bồn cầu thông minh bảo vệ môi trường hơn dùng giấy vệ sinh. (Ảnh: iStock)

Về mặt trải nghiệm, vòi xịt mang lại cảm giác sảng khoái, sạch sẽ tức thì mà không một loại giấy vệ sinh cao cấp nào có thể sánh bằng. Tại các quốc gia tiên tiến như Nhật Bản, công nghệ vòi xịt đã được nâng cấp thành các nắp bồn cầu thông minh (Washlet) có tích hợp chức năng sưởi ấm bệ ngồi, nước ấm, điều chỉnh áp lực và chế độ sấy khô bằng khí ấm.

Điều này biến trải nghiệm đi vệ sinh từ một nhu cầu sinh lý thông thường trở thành một khoảng thời gian thư giãn thực sự.

Tuy nhiên, vòi xịt cũng có những điểm hạn chế nhất định. Điểm yếu lớn nhất chính là áp lực nước. Ở một số khu vực hoặc tòa nhà cao tầng có áp lực nước quá mạnh, vòi xịt có thể gây đau rát nếu người dùng không cẩn thận.

Ngược lại, nếu nước quá yếu, hiệu quả làm sạch sẽ bị giảm sút. Bên cạnh đó, việc sử dụng vòi xịt ở những nhà vệ sinh công cộng không được lau dọn thường xuyên cũng dấy lên lo ngại về việc lây nhiễm chéo vi khuẩn từ đầu vòi xịt nếu bị dính bẩn từ người dùng trước.