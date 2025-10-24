Dự đoán biến động của thị trường vận tải xe khách dịp Tết 2026

(VTC News) -

Nhu cầu hành khách: Dự báo và xu hướng chính

Thời điểm cao điểm và lượng chỗ cần thiết

Giai đoạn 15 tháng Chạp đến 15 tháng Giêng âm lịch luôn là thời điểm di chuyển dày đặc nhất trong năm, với hàng triệu lượt hành khách trên toàn quốc. Năm 2026, kỳ nghỉ Tết dự kiến kéo dài hơn, khiến cao điểm giãn ra nhưng tổng cầu vẫn tăng mạnh, đặc biệt ở các tuyến dài như Hà Nội – Đà Nẵng, TP.HCM – Đà Lạt, Sài Gòn – miền Tây.

Hành vi đặt vé: đặt sớm hay chờ phút chót?

Xu hướng mới cho thấy nhiều hành khách đặt vé sớm qua nền tảng trực tuyến để tránh hết vé hoặc bị đội giá. Tuy nhiên, vẫn còn nhóm khách “săn vé phút chót” để tận dụng khuyến mãi. MotorTrip.vn khuyến nghị: Nên đặt vé trước 2–4 tuần, đặc biệt với tuyến đường dài, để chọn chỗ tốt và giá hợp lý. Điều này đặc biệt thiết thực với các tuyến xe đường dài như xe khách Hà Nội về Vinh Nghệ An, nơi vé thường khan hiếm hơn trong những ngày cận Tết.

Cung ứng vận tải: Nhà xe, bến bãi và công suất

Các hãng xe lớn và chiến lược tăng chuyến

Các hãng xe lớn thường mở thêm chuyến, huy động xe hợp đồng, chia ca lái và điều chỉnh thời gian quay đầu để tăng công suất. Một số đơn vị thậm chí chuyển xe du lịch sang giường nằm để đáp ứng nhu cầu. Tuy nhiên, việc tăng chuyến kéo theo chi phí nhiên liệu, nhân công và bảo dưỡng cao hơn, ảnh hưởng đến giá vé.

Bến xe và bài toán tổ chức đón/trả

Bến xe lớn như Mỹ Đình, Giáp Bát, Miền Đông, Miền Tây đã công bố kế hoạch tăng chuyến và phân luồng bến tạm thời để tránh ùn tắc. Việc điều phối điểm đón linh hoạt, kết hợp ứng dụng bản đồ giao thông, được xem là giải pháp tối ưu để vận hành an toàn và trơn tru trong mùa cao điểm.

Những điều cần lưu ý khi di chuyển bằng xe khách dịp Tết 2026

Mức tăng giá giá vé dự kiến và chính sách giá Tết 2026

Theo dữ liệu tổng hợp từ nền tảng đặt vé và cơ quan quản lý, giá vé xe khách Tết 2026 dự kiến tăng từ 20% – 60% so với ngày thường, tùy tuyến và loại xe.

Xe limousine và giường VIP có thể tăng cao hơn do cầu vượt cung.

Các tuyến dài như Hà Nội – Đà Nẵng, TP.HCM – Đà Lạt thường khan hiếm vé sớm.

MotorTrip.vn khuyến nghị hành khách kiểm tra giá cập nhật trên nền tảng uy tín để tránh bị “hét giá” hoặc mua vé chợ đen.

Cách đặt vé và chính sách thanh toán, hoàn huỷ

Hiện nay, việc đặt vé online đã thuận tiện và dễ dàng hơn nhiều khi các sàn vé trực tuyến (Vexere, Traveloka, Motortrip làm đại lý liên kết…) đem lại tiện lợi: so sánh giá, thời gian, điểm đón, đánh giá nhà xe. Tuy nhiên, phí dịch vụ và chính sách hoàn vé có thể khác nhau. Đặt trực tiếp với nhà xe nhiều khi rẻ hơn nhưng rủi ro về xác thực thông tin. Nên ưu tiên kênh chính thức hoặc nền tảng có bảo vệ người mua.

Phần lớn nền tảng hỗ trợ thanh toán qua ví điện tử, chuyển khoản và thẻ. Chính sách hoàn vé dịp Tết thường khắt khe hơn do tính đặc thù mùa cao điểm; hành khách nên đọc kỹ điều khoản. Một số nền tảng có gói bảo hiểm chuyến đi là dịch vụ đáng cân nhắc cho trường hợp huỷ đột xuất.

An toàn, trải nghiệm hành khách và dịch vụ

An toàn luôn là ưu tiên hàng đầu: Kiểm tra phanh, lốp, hệ thống điện, bảo dưỡng máy và thử nghiệm trước khi nhận chuyến. Nhiều đơn vị vận tải công bố quy trình bảo dưỡng tăng cường trước Tết để tránh hỏng hóc giữa đường. Hành khách nên ưu tiên hãng có chứng nhận an toàn và đánh giá cao từ cộng đồng.

Bên cạnh đó, thị trường hiện có đa dạng lựa chọn: Xe ghế ngồi thường, xe giường nằm, xe limousine cao cấp. Mỗi loại phục vụ nhóm khách khác nhau: người đi về quê ưu tiên giá và ghế; khách mong muốn thoải mái và dịch vụ tốt chọn limousine. Trải nghiệm người dùng (điểm đón, vệ sinh, phục vụ, wifi) là tiêu chí cạnh tranh quan trọng.

Với góc nhìn Motortrip.vn đánh giá: Thị trường vận tải xe khách Tết 2026, yếu tố công nghệ như nền tảng bán vé, thanh toán điện tử, hệ thống quản lý lộ trình sẽ là chìa khóa để nâng cao trải nghiệm để tối ưu cho khách hàng và nhà xe. Hành khách cần chủ động đặt vé sớm, chọn kênh uy tín và đọc kỹ điều khoản; nhà xe cần minh bạch, tối ưu lịch chạy và đảm bảo an toàn.