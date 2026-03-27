Dự báo thời tiết ngày 27/3: Nắng bao trùm từ Bắc vào Nam, có nơi vượt 35°C

Điểm tin thời tiết nổi bật trong ngày 27/3/2026

Ngày 27/3, Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ duy trì hình thái thời tiết mưa vài nơi, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác, trưa chiều hửng nắng. Trong đó, khu Tây Bắc đêm mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng, nhiệt độ cao nhất 31-34°C, có nơi nắng nóng trên 35°C.

Sang ngày 28/3, vùng núi Bắc Bộ có mưa, mưa rào rải rác và có nơi có dông.

Ngày 27/3, nhiều nơi trên cả nước xuất hiện nắng nóng. (Ảnh minh hoạ)

Cũng trong ngày 27/3, thời tiết Hà Nội không có nhiều biến động khi đêm và sáng sớm có lúc mưa nhỏ, đến trưa chiều giảm mây hửng nắng. Nhiệt độ thấp nhất phổ biến 22-24°C, cao nhất 28-30°C.

Các khu vực khác trên cả nước tiếp diễn chuỗi ngày mưa rào và dông vài nơi, tập trung chủ yếu lúc chiều tối và đêm, ngày nắng. Trong đó, cao nguyên Trung Bộ và miền Đông Nam Bộ có nơi nắng nóng, nhiệt độ cao nhất vượt mức 35°C.

Trong mưa dông khả năng xảy ra các hiện tượng thời tiết cực đoan như lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Dự báo thời tiết các vùng trên cả nước trong ngày 27/3/2026

TP Hà Nội đêm và sáng sớm có lúc có mưa nhỏ, trưa chiều giảm mây hửng nắng. Gió đông nam cấp 2-3. Nhiệt độ thấp nhất 22-24°C. Nhiệt độ cao nhất 28-30°C.

Tây Bắc Bộ chiều tối và đêm mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng, có nơi nắng nóng. Gió nhẹ. Trong mưa dông khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 21-24°C, khu Tây Bắc có nơi dưới 20°C. Nhiệt độ cao nhất 28-31°C, khu Tây Bắc 31-34°C, có nơi trên 35°C.

Đông Bắc Bộ mưa vài nơi, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác, trưa chiều giảm mây hửng nắng. Gió đông nam cấp 2-3. Nhiệt độ thấp nhất 21-24°C, vùng núi có nơi dưới 20°C. Nhiệt độ cao nhất 28-31°C.

Thanh Hóa đến Huế phía Bắc mưa vài nơi, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác, trưa chiều giảm mây trời nắng. Phía Nam đêm không mưa, ngày nắng. Gió đông nam cấp 2-3. Nhiệt độ thấp nhất 21-24°C. Nhiệt độ cao nhất 28-31°C, có nơi trên 31°C.

Duyên hải Nam Trung Bộ chiều tối và đêm mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng. Gió đông nam đến đông cấp 2-3. Trong mưa dông có thể xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 21-24°C. Nhiệt độ cao nhất 29-32°C.

Cao nguyên Trung Bộ chiều tối và đêm mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng, có nơi nắng nóng. Gió nhẹ. Trong mưa dông nguy cơ xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 16-19°C. Nhiệt độ cao nhất 31-34°C, có nơi trên 35°C.

Nam Bộ chiều tối và đêm mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng. Trong đó, miền Đông có nơi nắng nóng. Gió đông bắc đến đông cấp 2-3. Trong mưa dông đề phòng lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 23-26°C. Nhiệt độ cao nhất 31-34°C, miền Đông có nơi trên 35°C.

TP.HCM đêm không mưa, ngày nắng. Gió đông bắc đến đông cấp 2-3. Nhiệt độ thấp nhất 24-26°C. Nhiệt độ cao nhất 32-34°C.