Bị bố cấm uống trà sữa, con gái tung chiêu 'tòa không thử không hiểu được đâu'

Clip con gái tung tuyệt chiêu để thuyết phục bố cho mình uống trà sữa khiến dân mạng khâm phục. (Nguồn: @coemsuonggio)

Cuộc đối đầu giữa sự nghiêm khắc của phụ huynh và đam mê trà sữa của con cái là đề tài "muôn thuở" trên mạng xã hội. Cô gái trong clip đang được xem nhiều trên mạng xã hội có một cách giải quyết "nhanh gọn đến bất ngờ" khiến cư dân mạng bật cười.

Ông bố thường cằn nhằn khi thấy con gái uống trà sữa, rằng uống hiều không tốt cho sức khỏe, cô con gái không chọn cách tranh cãi hay lén lút thỏa mãn cơn thèm. Thay vào đó, cô nàng lém lỉnh tung ra chiến thuật mềm mỏng hơn, khi mua trà sữa cho mình, cô mua thêm một cốc mời bố uống.

Lúc đầu, ông bố còn có vẻ không tin tưởng lắm, nhưng sau khi cầm cốc hút thử vài lần thì càng lúc càng tỏ rõ sự hài lòng. Biểu cảm này khiến cư dân mạng trẻ cũng rất hài lòng, thích thú, nhất là các "tín đồ trà sữa". Họ hào hứng bàn luận: "Chiến thuật này quá thông minh luôn, thay vì cãi lời để không khí gia đình căng thẳng thì rủ bố nhập hội. Làm vậy, con gái đôi khi lại có thêm tiền uống trà sữa".

"Nhiều khi bố mẹ cứ định kiến là trà sữa toàn hóa chất, cứ phải để các cụ thẩm thử loại xịn, ít đường, thanh mát mới thay đổi tư tưởng được"; "Cách hóa giải mâu thuẫn gia đình cực kỳ tinh tế. Cô con gái vừa được uống món mình thích, vừa có cớ để ngồi lại trò chuyện, chia sẻ với bố"; "Cãi 'tòa' không cần nói dài, đây là kiểu 'tòa không thử không hiểu được đâu"...

Có tất nhiều bình luận về sức hấp dẫn khó bề chống lại của món trà sữa. Quỳnh Anh viết: "Ai rồi cũng phải nghiện trà sữa thôi, kể cả các ông bố nghiêm khắc nhất! Nhìn bác cầm cốc trà sữa uống ngon lành mà thấy giống hệt bố mình ở nhà, miệng thì mắng nhưng tay vẫn cầm cốc hút rồn rột. Đúng là ai thử rồi cũng sẽ nghiện trà sữa".

Khánh Vân bình luận: "Đỉnh cao của thuyết phục chính là để đối phương tự trải nghiệm rồi tự ngẫm. Chắc chắn sau lần này, hai bố con lại đèo nhau cùng đi uống trà sữa, thì tình cảm gia đình bỗng chốc đi lên. Biết đâu, sau mẹ mắng bố rồi mẹ cũng gia nhập hội này luôn mất".

Dân mạng không khỏi bật cười khi thấy điệu bộ của người bố lần đầu uống trà sữa. (Ảnh chụp màn hình)

Tuy nhiên, nhiều cư dân mạng cho rằng, rủ phụ huynh "nhập hội" để hiểu về "tình yêu" trà sữa của giới trẻ" là cách hay nhưng vẫn nên kiềm chế, đừng lạm dụng đồ uống này, uống quá nhiều không tốt cho sức khỏe. "Mình cũng một thời nghiện trà sữa đến mức báo động, giờ phải học cách cai dần, tuần tự thưởng 1-2 ly thôi. Sức khỏe là vàng, đừng để cái miệng hại cái thân thì lại hối hận không kịp", Thu Trang viết.

Ngọc Bách bình luận: "Team nghiện trà sữa điểm danh cái nào! Biết là hại nhưng khó bỏ thật sự, thôi thì từ nay quyết tâm là uống xong phải đi bộ thêm vài vòng hồ hoặc tập gym bù lại nhé. Đừng để niềm vui nhất thời làm khổ cái thân về sau".

Ngoài câu chuyện trà sữa, không ít gen Z chia sẻ những cách mình từng dùng để thuyết phục phụ huynh trong những vấn đề mà bố mẹ con cái bất đồng. Hồng Ánh kể: "Xem clip lại nhớ hồi xưa thuyết phục mẹ cho đi làm thêm. Thay vì cãi, mình âm thầm dùng tháng lương đầu tiên mua tặng mẹ đôi giày. Mẹ cảm động quá, thế là từ đó về sau mọi quyết định của mình mẹ đều ủng hộ nhiệt tình. Hạnh phúc của bố mẹ là khi con cái trưởng thành".

Đặng Thảo viết: "Nhà mình thì có vụ thuyết phục nuôi mèo. Ban đầu bố bảo nuôi nó thì dọn ra khỏi nhà, thế mà mình cứ lẳng lặng mang về rồi chăm chút sạch sẽ, cho em mèo ra nằm cạnh bố lúc xem tivi. Giờ thì em nó là con cưng của bố, còn mình thành con ghẻ vì dám chiếm chỗ của mèo trên sofa".