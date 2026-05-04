Đà Nẵng đón nhận Huân chương Quân công hạng Nhất

Đây là sự kiện chính trị có ý nghĩa đặc biệt, đúng vào dịp kỷ niệm 81 năm Ngày truyền thống lực lượng vũ trang thành phố (4/5/1945 – 04/5/2026).

Tại buổi lễ, ông Nguyễn Mạnh Hùng - Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng - nhấn mạnh: Chặng đường 81 năm xây dựng, chiến đấu và trưởng thành của lực lượng vũ trang thành phố gắn liền với lịch sử đấu tranh cách mạng vẻ vang của quê hương Quảng Nam – Đà Nẵng. Từ sự ra đời của Đội du kích Vũ Hùng ngày 4/5/1945, những “đốm lửa” vũ trang đầu tiên đã được hun đúc, phát triển thành lực lượng vũ trang thành phố Đà Nẵng hôm nay, mang trong mình truyền thống “Trung thành, dũng cảm, đoàn kết, sáng tạo, quyết thắng”.

Lễ đón nhận Huân chương Quân công hạng Nhất, Huân chương Bảo vệ Tổ quốc hạng Ba.

Trải qua hai cuộc kháng chiến trường kỳ của dân tộc, lực lượng vũ trang Quảng Nam – Đà Nẵng đã cùng quân và dân cả nước lập nên nhiều chiến công oanh liệt. Trong kháng chiến chống Pháp, quân và dân Quảng Nam – Đà Nẵng chiến đấu kiên cường, tiêu biểu là chiến thắng Bồ Bồ tháng 7/1954, được ví như “Điện Biên Phủ trên dải đất miền Trung”.

Trong kháng chiến chống Mỹ, chiến thắng Núi Thành năm 1965 trở thành biểu tượng sáng ngời của tinh thần quyết đánh, quyết thắng, góp phần làm rạng danh truyền thống quê hương “Trung dũng, kiên cường, đi đầu diệt Mỹ”. Bước vào thời kỳ xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, lực lượng vũ trang thành phố tiếp tục phát huy vai trò nòng cốt trong thực hiện nhiệm vụ quân sự, quốc phòng địa phương; chủ động tham mưu xây dựng nền quốc phòng toàn dân gắn với thế trận an ninh nhân dân và biên phòng toàn dân ngày càng vững chắc; duy trì nghiêm chế độ sẵn sàng chiến đấu, kịp thời xử lý hiệu quả các tình huống, góp phần giữ vững ổn định chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn.

Cán bộ, chiến sĩ lực lượng vũ trang thành phố cũng luôn có mặt ở những nơi khó khăn, xung yếu, giúp Nhân dân phòng, chống thiên tai, tìm kiếm cứu nạn, khắc phục hậu quả bão lũ, tham gia an sinh xã hội, xây dựng địa bàn an toàn, góp phần củng cố “thế trận lòng dân” vững chắc.

Tại buổi lễ, thừa ủy quyền của Chủ tịch nước, Trung tướng Lê Ngọc Hải, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Ủy viên Quân ủy Trung ương, Tư lệnh Quân khu 5, đã trao Huân chương Quân công hạng Nhất và Huân chương Bảo vệ Tổ quốc hạng Ba tặng Bộ CHQS TP Đà Nẵng; trao Huân chương Bảo vệ Tổ quốc hạng Ba tặng Đại tá Trần Hữu Ích, Chỉ huy trưởng Bộ CHQS thành phố.

Dịp này, Bộ CHQS thành phố công bố quyết định Ngày truyền thống lực lượng vũ trang thành phố; đón nhận Biểu tượng trống đồng của Đảng ủy, Bộ Tư lệnh Quân khu 5 và Bức trướng của Thành ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố.