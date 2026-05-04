Bí thư phường Sa Pa làm Trưởng Ban Nội chính Tỉnh ủy Lào Cai

Sáng 4/5, tại Hội trường Ban Nội chính Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Lào Cai tổ chức Hội nghị công bố và trao quyết định về công tác cán bộ.

Tại hội nghị, ông Phạm Toàn Thắng, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy Lào Cai, công bố quyết định của Ban Thường vụ Tỉnh ủy.

Theo quyết định, ông Phan Đăng Toàn, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND phường Sa Pa, thôi tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Đảng ủy, thôi giữ chức Bí thư Đảng ủy phường Sa Pa, được điều động đến nhận công tác tại Ban Nội chính Tỉnh ủy và bổ nhiệm giữ chức Trưởng Ban Nội chính Tỉnh ủy kể từ ngày 6/5/2026.

Thời hạn giữ chức vụ của ông Phan Đăng Toàn theo quy định là 5 năm.

Ông Dương Quốc Huy, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Lào Cai, trao quyết định và tặng hoa chúc mừng ông Phan Đăng Toàn. (Ảnh: Cổng thông tin điện tử tỉnh Lào Cai)

Ông Phan Đăng Toàn sinh ngày 10/4/1972, dân tộc Kinh, có trình độ thạc sĩ luật, lý luận chính trị cao cấp.

Trong quá trình công tác, ông từng giữ chức Phó Chánh Thanh tra tỉnh Lào Cai (10/2009 - 9/2015); Tỉnh ủy viên, Phó Chánh Thanh tra tỉnh, Ủy viên Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy (10/2015 - 12/2015); Tỉnh ủy viên, Chánh Thanh tra tỉnh, Ủy viên Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy (1/2016 - 9/1/2020).

Trước đó, ông công tác tại Viện KSND thị xã Cam Đường, Viện KSND huyện Bát Xát, Viện KSND tỉnh Lào Cai và Văn phòng UBND tỉnh Lào Cai.

Tháng 1/2020, ông Phan Đăng Toàn được chỉ định tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ, giữ chức vụ Bí thư Thị ủy Sa Pa.