Chuyên gia lý giải nguyên nhân năm nay nắng nóng đến sớm hơn quy luật hàng năm

Chiều 25/3, ông Nguyễn Hữu Thành, Phó trưởng Phòng Dự báo thời tiết, Trung tâm Dự báo khí tượng thuỷ văn quốc gia cho hay, một đợt nắng nóng diện rộng sắp xuất hiện ở Bắc Bộ và Trung Bộ. Đây không chỉ là đợt nắng nóng đầu tiên trong năm 2026 diễn ra ở các khu vực này mà còn đến sớm hơn so với quy luật hàng năm.

Lý giải nguyên nhân của đợt nắng nóng này, ông Thành cho biết, khoảng từ 29/3, vùng áp thấp phía tây có xu hướng phát triển và mở rộng dần về phía đông khiến nhiệt độ gia tăng trên nhiều tỉnh, thành.

Thời diểm xuất hiện nắng nóng trung bình nhiều năm và dự báo năm 2026. (Nguồn: NCHMF)

Cụ thể, từ 30/3 đến 2/4, trên khu vực Tây Bắc Bộ và các tỉnh từ Thanh Hoá đến TP Huế khả năng xảy ra nắng nóng với mức nhiệt 35-37°C, có nơi trên 38°C. Khoảng 30-31/3, nắng nóng có thể xảy ra trên khu vực đồng bằng Bắc Bộ với mức nhiệt 35-36°C, có nơi trên 36°C.

"Theo thống kê trung bình nhiều năm, phải đến khoảng tuần thứ 2 của tháng 4, nắng nóng diện rộng mới bắt đầu xuất hiện tại các khu vực trên. Như vậy, năm nay, nắng nóng đến sớm hơn khoảng 10-15 ngày so với quy luật thông thường. Điều này cho thấy, sự biến đổi thời tiết đang có những diễn biến khá phức tạp ngay từ mùa hè năm 2026", ông Thành chia sẻ.

Với mức nhiệt độ thay đổi đột ngột từ trạng thái mát mẻ sang nắng nóng, cơ thể chúng ta rất khó thích nghi ngay lập tức, Phó trưởng Phòng Dự báo thời tiết khuyến cáo, người dân cần hạn chế làm việc ngoài trời trong khung giờ cao điểm từ 12-16h, bổ sung nước và các loại vitamin, đặc biệt chú ý đến sức khoẻ người già và trẻ em trong những ngày đầu mùa nắng nóng.

Dự báo, nắng nóng ở khu vực Đông Nam Bộ gia tăng từ tháng 4. (Ảnh minh họa)

Ngoài ra, theo Trung tâm Dự báo khí tượng thuỷ văn quốc gia, từ tháng 4, nắng nóng ở Đông Nam Bộ tiếp tục gia tăng cường độ và mở rộng sang khu vực cao nguyên Trung Bộ và Tây Nam Bộ. Đến cuối tháng 5, nắng nóng suy giảm về cường độ và thu hẹp dần ở các khu vực trên trong tháng 6.

Tại Bắc Bộ và Trung Bộ, từ khoảng cuối tháng 5, nắng nóng sẽ mở rộng dần toàn khu vực, cường độ gia tăng trong các tháng tiếp theo.

Trong ba tháng từ 7-9, tại khu vực Bắc Bộ và Trung Bộ, nắng nóng tiếp tục có xu hướng mở rộng và gia tăng về cường độ. Nắng nóng khả năng xảy ra nhiều hơn trung bình nhiều năm và gay gắt hơn so với cùng kỳ năm 2025.