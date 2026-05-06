Dự báo đường đi của bão Hagupit vừa hình thành ở Tây Bắc Thái Bình Dương

Trung tâm Dự báo khí tượng thuỷ văn quốc gia cho hay, chiều nay 6/5, áp thấp nhiệt đới trên khu vực Tây Bắc Thái Bình Dương mạnh lên thành bão Hagupit. Sau siêu bão Sinlaku, bão Hagupit là cơn bão thứ 5 xuất hiện trên khu vực Tây Bắc Thái Bình Dương trong mùa bão năm 2026.

Lúc 13h, vị trí tâm bão Hagupit ở vào khoảng 08.4N-147.3E, cường độ mạnh cấp 8, giật cấp 10. Hiện bão Hagupit còn cách Philippines gần 2.000km về phía Đông.

Ảnh vệ tinh cơn bão Hagupit. (Nguồn: Cục Khí tượng Nhật Bản)

Theo dữ liệu dự báo hiện tại, trong 24 giờ tới, bão Hagupit di chuyển chủ yếu theo hướng Tây với tốc độ khoảng 5-10km/h, sau đó bão sẽ di chuyển theo trường dòng dẫn của lưỡi áp cao cận nhiệt đới, di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc.

"Khả năng bão Hagupit vượt qua Philippines để di chuyển vào Biển Đông là không cao, xác suất thấp, dưới 20%. Nguyên nhân bởi lúc này ở trong biển Đông của Việt Nam trên độ cao 5.000m vẫn đang tồn tại một lưỡi áp cao cận nhiệt đới. Chính lưỡi áp cao cận nhiệt đới này sẽ ngăn cản không cho bão Hagupit vượt qua Philippines di chuyển vào Biển Đông và ảnh hưởng đến các vùng biển nước ta thấp", Trung tâm Dự báo khí tượng thuỷ văn quốc gia nhận định.

Về cường độ, cơ quan khí tượng cho biết, bão Hagupit được dự báo có thể đạt cấp 10 và nhiều khả năng khi di chuyển tới gần vùng biển phía Đông của Philippines, bão sẽ suy yếu thành áp thấp nhiệt đới.

Tuy nhiên, dự báo sau hai ngày tới của các mô hình hiện vẫn còn phân tán, chưa thống nhất cao. Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn đang theo dõi sát diễn biến của bão Hagupit.

Năm nay, bão và áp thấp nhiệt đới trên Biển Đông được dự báo có xu hướng ít hơn trung bình nhiều năm, song cần đề phòng các cơn bão mạnh, có quỹ đạo phức tạp, khó dự báo và có thể gây tác động lớn trong thời gian ngắn.

Ngoài ra, trung tâm khí tượng nhận định, mưa và bão ít hơn nhưng hiện tượng dông, lốc, mưa đá trong giai đoạn chuyển mùa và hiện tượng mưa lớn cục bộ cũng có thể xuất hiện nhiều.