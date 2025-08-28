Dòng người nối dài chờ 'xuyên không' trở về ngày 2/9/1945 lịch sử

Không chỉ đơn thuần là một ứng dụng công nghệ, “Trở về thời khắc thiêng liêng” đã trở thành nhịp cầu đưa hàng nghìn người Việt hôm nay chạm tới niềm tự hào bất diệt của cha ông. Những giọt nước mắt xúc động, những tiếng thở dài nghẹn ngào sau khi tháo kính VR chính là minh chứng cho sức mạnh của ký ức lịch sử khi được tái hiện bằng công nghệ hiện đại.