Doanh thu miễn thuế với hộ kinh doanh có thể lên 300 triệu đồng

(VTC News) -

Tại tọa đàm "Đồng hành cùng hộ kinh doanh chuyển đổi từ thuế khoán sang kê khai, hướng tới doanh nghiệp", bà Nguyễn Thị Cúc - Chủ tịch Hội Tư vấn thuế Việt Nam, cho biết, có khả năng doanh thu miễn thuế với hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh sẽ được nâng lên khoảng 300 triệu đồng/năm, áp dụng từ năm 2026.

"Điểm mới của đề xuất của Bộ Tài chính là doanh thu vượt trên ngưỡng này mới phải nộp thuế. Đây là tin vui cho hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh khi có thu nhập mới phải nộp thuế chứ không phải nộp thuế từ đồng doanh thu đầu tiên nếu như doanh thu vượt ngưỡng", bà Cúc nhận định.

Dẫn chứng cụ thể, bà Cúc cho biết, ngưỡng doanh thu miễn thuế là từ 100 triệu đồng/năm trở xuống, hộ kinh doanh có doanh thu từ 101 triệu đồng thuộc diện phải đóng thuế. Cách tính sẽ là lấy 101 triệu đồng nhân với thuế suất tương ứng từng ngành hàng.

Sắp tới, giả sử ngưỡng doanh thu miễn thuế được nâng lên 300 triệu đồng, hộ kinh doanh có doanh thu 301 triệu đồng thuộc diện chịu thuế. Tuy nhiên, thay vì lấy 301 triệu đồng nhân với thuế suất, cách tính sẽ là lấy 1 triệu đồng nhân với thuế suất.

"Đó là thay đổi rất cơ bản, tin vui cho các hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh so với hiện hành", bà Cúc nói.

Ngưỡng doanh thu miễn thuế hộ kinh doanh có thể sẽ lên 300 triệu đồng. (Ảnh minh họa: Báo Chính phủ).

Bên cạnh đó, về việc áp dụng thuế kê khai từ năm 2026, bà Cúc nói thêm hộ kinh doanh có doanh thu bao nhiêu thì nộp thuế trên doanh thu thực tế, minh bạch và có lợi hơn so với thuế khoán khi đã ấn định một mức doanh thu từ cuối năm trước.

Theo đó trong dự thảo Luật Thuế thu nhập cá nhân sửa đổi, Bộ Tài chính đề xuất hộ có doanh thu trên 3 tỉ đồng trở lên thì lấy doanh thu trừ đi chi phí và có thu nhập thì nộp thuế 17% thu nhập. Trường hợp không có thu nhập thì hộ kinh doanh không phải nộp thuế.

"Hộ kinh doanh có doanh thu từ 3 tỷ đồng trở xuống và trên ngưỡng doanh thu (như mức đề xuất của Bộ Tài chính từ năm 2026 có thể nâng lên 300 triệu đồng) thì được chọn nộp thuế theo một trong 2 cách. Cách nào có lợi hơn thì thực hiện.

Trường hợp hộ kinh doanh tính được chi phí thì lấy doanh thu trừ đi chi phí và có thu nhập thì nộp 15% thu nhập. Nếu không có thu nhập thì không phải nộp thuế.

Trường hợp không tính được chi phí thì hộ kinh doanh sẽ tính thuế theo tỉ lệ thuế suất như hiện nay trên doanh thu phần vượt ngưỡng", bà Cúc cho hay.